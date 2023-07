Scheffer nada mal e longe da final dos 200m livre no Mundial

Após ir bem na fase classificatória, o nadador brasileiro Fernando Scheffer ficou aquém do esperado nas semifinais dos 200 metros livre, prova em que foi medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, em 2021. Ele foi apenas o 16º colocado e não conseguiu avançar à final.



Scheffer registrou o tempo de 1min47s35, o pior entre todos os semifinalistas. O brasileiro foi mais lento do que na fase anterior, em que anotou 1min46s45. O mais veloz nas semifinais foi o romeno David Popovici, com a marca de 1min44s70. Na disputa anterior, Scheffer havia anotado o nono melhor tempo geral, mesmo segurando um pouco o ritmo, para se poupar.