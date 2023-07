Falar da situação do Bahia no Campeonato Brasileiro é quase como chover no molhado. Neste domingo, o tricolor fez mais um jogo ruim, foi dominado pelo Athletico-PR e acabou derrotado por 2x0, na Ligga Arena. Após o jogo, o zagueiro Kanu lamentou o resultado e disse que os jogadores precisam promover uma grande mudança na equipe.



“É muito compreensível o que o torcedor está passando nesse momento. Uma atuação lamentável que a gente fez hoje, não é digna da camisa que a gente veste. É preciso algo, uma mudança muito grande de nós jogadores para que essa fase mude. O treinador está tentando de todas as formas, o clube dá todas as condições e não estamos sabendo lidar com essa responsabilidade. É levantar a cabeça, se tiver que sair na porrada lá dentro, vamos sair. Uma sequência e uma atuação como essa não pode acontecer com a camisa do Bahia”, disse ele.