EUA

Seis quartos, píer privativo e mais de 700 m²: conheça a casa de R$ 41 milhões que Messi comprou ao lado da sua mansão

Nova propriedade fica ao lado da residência onde o craque vive com Antonela Roccuzzo e os filhos, na Flórida

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:34

Messi tem nova mansão Crédito: Reprodução

Lionel Messi agora é dono de duas casas vizinhas em Fort Lauderdale, na Flórida. O jogador pagou US$ 8 milhões, cerca de R$ 41 milhões, por um imóvel ao lado da mansão onde mora com Antonela Roccuzzo e os filhos desde 2023.

A compra reúne duas propriedades à beira d’água no condomínio fechado Bay Colony. Juntas, elas têm mais de 1.680 metros quadrados de área construída. A casa recém-adquirida tem cerca de 712 metros quadrados, seis quartos, seis banheiros completos, lavabo, piscina e píer privativo.

Mansão tem píer privativo e é avaliada em R$ 41 milhões 1 de 10

O imóvel ocupa um terreno de mais de 1.600 metros quadrados. Segundo informações do mercado imobiliário publicadas pelo La Nación, os antigos proprietários, Michael e Michelle Nelson, pagaram US$ 2,7 milhões pela casa em 2013.