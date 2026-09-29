Seis quartos, píer privativo e mais de 700 m²: conheça a casa de R$ 41 milhões que Messi comprou ao lado da sua mansão

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Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:34
Lionel Messi agora é dono de duas casas vizinhas em Fort Lauderdale, na Flórida. O jogador pagou US$ 8 milhões, cerca de R$ 41 milhões, por um imóvel ao lado da mansão onde mora com Antonela Roccuzzo e os filhos desde 2023.
A compra reúne duas propriedades à beira d’água no condomínio fechado Bay Colony. Juntas, elas têm mais de 1.680 metros quadrados de área construída. A casa recém-adquirida tem cerca de 712 metros quadrados, seis quartos, seis banheiros completos, lavabo, piscina e píer privativo.
Mansão tem píer privativo e é avaliada em R$ 41 milhões
O imóvel ocupa um terreno de mais de 1.600 metros quadrados. Segundo informações do mercado imobiliário publicadas pelo La Nación, os antigos proprietários, Michael e Michelle Nelson, pagaram US$ 2,7 milhões pela casa em 2013.
A residência que Messi já possuía é maior: tem aproximadamente 974 metros quadrados de área construída e oito suítes. O argentino a comprou por cerca de US$ 10,7 milhões em setembro de 2023, poucos meses depois de chegar ao Inter Miami.