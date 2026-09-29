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Seis quartos, píer privativo e mais de 700 m²: conheça a casa de R$ 41 milhões que Messi comprou ao lado da sua mansão

Nova propriedade fica ao lado da residência onde o craque vive com Antonela Roccuzzo e os filhos, na Flórida

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 07:34

Messi tem nova mansão
Messi tem nova mansão Crédito: Reprodução

Lionel Messi agora é dono de duas casas vizinhas em Fort Lauderdale, na Flórida. O jogador pagou US$ 8 milhões, cerca de R$ 41 milhões, por um imóvel ao lado da mansão onde mora com Antonela Roccuzzo e os filhos desde 2023.

A compra reúne duas propriedades à beira d’água no condomínio fechado Bay Colony. Juntas, elas têm mais de 1.680 metros quadrados de área construída. A casa recém-adquirida tem cerca de 712 metros quadrados, seis quartos, seis banheiros completos, lavabo, piscina e píer privativo.

Mansão tem píer privativo e é avaliada em R$ 41 milhões

Nova mansão de Messi por Divulgação
Nova mansão de Messi por Divulgação
Nova mansão de Messi por Divulgação
Nova mansão de Messi por Divulgação
Nova mansão de Messi por Divulgação
Nova mansão de Messi por Divulgação
Nova mansão de Messi por Divulgação
Nova mansão de Messi por Divulgação
Nova mansão de Messi por Divulgação
Área em que Messi vive por Divulgação
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Nova mansão de Messi por Divulgação

O imóvel ocupa um terreno de mais de 1.600 metros quadrados. Segundo informações do mercado imobiliário publicadas pelo La Nación, os antigos proprietários, Michael e Michelle Nelson, pagaram US$ 2,7 milhões pela casa em 2013.

A residência que Messi já possuía é maior: tem aproximadamente 974 metros quadrados de área construída e oito suítes. O argentino a comprou por cerca de US$ 10,7 milhões em setembro de 2023, poucos meses depois de chegar ao Inter Miami.

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Tags:

Lionel Messi

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