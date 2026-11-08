Seleção Brasileira começa preparação em Singapura para últimos jogos de 2026

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Mariana Rios
Publicado em 8 de novembro de 2026 às 18:20
A Seleção Brasileira começou a reunir os jogadores convocados em Singapura neste domingo (8), para os dois últimos compromissos da equipe em 2026. O primeiro grupo chegou ao país asiático e se apresentou à delegação, que estará completa até terça-feira (10).
Entre os primeiros atletas a chegar estavam André Luiz, Arthur Dias, Jonathan Jesus, Gabriel Bontempo e Pedro Morisco. Mais tarde, também se apresentaram Bruno Guimarães, Bento e Gabriel Magalhães.
O primeiro treinamento da equipe está marcado para esta segunda-feira (9), às 5h (horário de Brasília), no Estádio Jalan Besar. As demais atividades durante a passagem pelo país também serão realizadas no local.
Assim como nas convocações anteriores, o goleiro Phillipe Gabriel, da categoria Sub-20 do Vasco, participará da preparação dos goleiros.
O Brasil enfrenta o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, a equipe encara Singapura, às 7h. Os dois confrontos serão os últimos da Seleção Brasileira nesta temporada.