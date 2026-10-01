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Seleção Brasileira desembarca em Calcutá para disputar amistoso inédito contra a Índia

Recebidos com festa no hotel, jogadores terão só um treino antes do primeiro duelo da história contra os indianos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:12

Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira chegou a Calcutá na tarde desta quinta-feira (1º), já noite no horário local, para o último compromisso da Data Fifa. Vinda de Brisbane, na Austrália, a delegação foi recebida com festa na porta do hotel onde ficará concentrada: hóspedes e torcedores formaram um corredor de boas-vindas, e jogadores como Vini Jr e Marquinhos pararam para dar autógrafos e atender os fãs. 

Veja como foi o desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá

Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF
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Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá por Rafael Ribeiro/CBF

O carinho tem explicação. Brasil e Índia nunca se enfrentaram, e o duelo deste sábado (3), às 11h de Brasília (19h30 no horário local), é aguardado com grande expectativa na segunda maior cidade do país, onde o futebol tem forte apelo.

A partida será no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, mais conhecido como Salt Lake, que tem capacidade para 68 mil torcedores. Segundo a imprensa local, mais de 2.500 policiais, além de forças federais, vão reforçar a segurança.

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Carlo Ancelotti terá pouco tempo para preparar a equipe. Antes de deixar a Austrália, a Seleção fez um treino aberto em Brisbane, e em Calcutá haverá apenas uma atividade, nesta sexta-feira (2), às 16h locais, no próprio estádio do jogo. 

A tendência é de um time bastante modificado. Nos dois amistosos contra a Austrália, o treinador utilizou 25 dos 26 convocados, e o único que ainda não entrou em campo, o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, deve fazer sua estreia como titular. Hugo Souza e Otávio defenderam o gol nas partidas anteriores. 

Por outro lado, o treinador não terá Raphinha: o atacante foi cortado depois de sentir um desconforto na coxa direita na vitória por 4x2 sobre a Austrália, na última terça-feira (29), e já retornou à Barcelona para tratar da lesão. 

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2030

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Vanderson (Mônaco) por Rafael Ribeiro/CBF
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Martinelli em ação pelo Fluminense por LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (Santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Do outro lado, a Índia ocupa a 138ª posição do ranking da Fifa e nunca disputou uma Copa do Mundo. Comandados por Khalid Jamil, os indianos já empataram por 1x1 com o Panamá nesta Data Fifa e, três dias depois de receber o Brasil, voltam ao Salt Lake para enfrentar o Uruguai. 

Tags:

Índia Brasil Seleção Brasileira Seleção Calcutá

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