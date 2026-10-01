JOGO HISTÓRICO

Seleção Brasileira desembarca em Calcutá para disputar amistoso inédito contra a Índia

Recebidos com festa no hotel, jogadores terão só um treino antes do primeiro duelo da história contra os indianos

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:12

Desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Seleção Brasileira chegou a Calcutá na tarde desta quinta-feira (1º), já noite no horário local, para o último compromisso da Data Fifa. Vinda de Brisbane, na Austrália, a delegação foi recebida com festa na porta do hotel onde ficará concentrada: hóspedes e torcedores formaram um corredor de boas-vindas, e jogadores como Vini Jr e Marquinhos pararam para dar autógrafos e atender os fãs.

Veja como foi o desembarque da Seleção Brasileira em Calcutá 1 de 12

O carinho tem explicação. Brasil e Índia nunca se enfrentaram, e o duelo deste sábado (3), às 11h de Brasília (19h30 no horário local), é aguardado com grande expectativa na segunda maior cidade do país, onde o futebol tem forte apelo.

A partida será no Estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, mais conhecido como Salt Lake, que tem capacidade para 68 mil torcedores. Segundo a imprensa local, mais de 2.500 policiais, além de forças federais, vão reforçar a segurança.

Carlo Ancelotti terá pouco tempo para preparar a equipe. Antes de deixar a Austrália, a Seleção fez um treino aberto em Brisbane, e em Calcutá haverá apenas uma atividade, nesta sexta-feira (2), às 16h locais, no próprio estádio do jogo.

A tendência é de um time bastante modificado. Nos dois amistosos contra a Austrália, o treinador utilizou 25 dos 26 convocados, e o único que ainda não entrou em campo, o goleiro Pedro Morisco, do Coritiba, deve fazer sua estreia como titular. Hugo Souza e Otávio defenderam o gol nas partidas anteriores.

Por outro lado, o treinador não terá Raphinha: o atacante foi cortado depois de sentir um desconforto na coxa direita na vitória por 4x2 sobre a Austrália, na última terça-feira (29), e já retornou à Barcelona para tratar da lesão.

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