Seleção brasileira desembarca na Austrália para Copa do Mundo Feminina

A seleção brasileira feminina de futebol já está na Austrália, onde estreia daqui a 20 dias na Copa do Mundo, contra o Panamá. A equipe comandada pela técnica Pia Sundhage desembarcou às 18h30 (horário de Brasília), em Brisbane, após mais de 24 horas de viagem em um voo fretado.

"Foi uma viagem muito cansativa. Mas tivemos todo suporte, com atividades no voo, para uma adaptação ao fuso. Nosso sentimento é de quem vai ter muito trabalho para chegar bem e firme no Mundial e, se Deus quiser, sair daqui com o título", projetou a lateral Antônia, em depoimento à Confederação Brasileira de Futebol.

Do aeroporto, as brasileiras seguiram de ônibus para Gold Coast, ao sul de Brisbane. A equipe ficará de folga hoje e quarta para se recuperar da viagem. O primeiro treino será na quinta (6), às 11h na Austrália – às 22h de quarta no horário de Brasília.

Abertura da Copa do Mundo