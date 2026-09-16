PREPARAÇÃO

Seleção brasileira feminina anuncia a realização de amistosos contra a Argentina e Japão

Duelos diante da equipe sul-americana serão realizados nos dias 10 e 13 de outubro no Beira Rio, em Porto Alegre

Estadão

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 12:17

Treino da Seleção Brasileira Feminina em Portugal (dezembro/2025) Crédito: Divulgação/Lívia Villas Boas / CBF

Com o foco na preparação da equipe para a disputa da Copa do Mundo feminina no ano que vem, a seleção brasileira anunciou nesta quarta-feira (16) a programação de quatro amistosos para este fim de ano. O Brasil vai enfrentar a Argentina em duas datas de outubro e volta a entrar em ação entre o final de novembro e início de dezembro com mais dois compromissos diante do Japão.

Os quatro confrontos têm datas e locais definidos. Os duelos diante da equipe sul-americana serão realizados nos dias 10 e 13, no mês que vem, no Beira Rio, em Porto Alegre. Já diante da seleção japonesa, a delegação nacional vai cruzar o mundo. Assim, as brasileiras vão atuar no dia 29 de novembro em Hiroshima e depois finalizam a preparação com a última partida amistosa em Okayama, em 5 de dezembro.

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Os duelos serão os últimos testes da equipe do treinador Arthur Elias neste ano de 2026. A convocação para a primeira etapa da Data Fifa de outubro está marcada para acontecer no próximo dia 22 de setembro, às 15h, na sede da CBF, no Rio.

O treinador da equipe nacional celebrou o fato de ter testes contra equipes de diferentes estilos visando o mundial de seleções do ano que vem. Segundo ele, a oportunidade vai ser valiosa.

"Temos a oportunidade de encerrarmos o ano com duas Datas Fifa contra seleções bastante distintas. A Argentina teve um grande desempenho nas eliminatórias e na Copa América. É uma seleção que evoluiu muito. E a seleção japonesa é uma das favoritas para a Copa e sempre um confronto muito difícil pela qualidade das suas jogadoras e sua velocidade de jogo", disse.