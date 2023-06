Seleção Brasileira irá disputar Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15

Com início no mesmo dia que marca o bicentenário da Independência da Bahia, a fase final da maior competição de base do país conta com 40 times e segue até a grande final no dia 13 de julho. Crédito: Thais Magalhães/Divulgação

A delegação da Seleção Brasileira de Futebol Sub-15 desembarca no Aeroporto Internacional de Salvador às 11h desta segunda-feira (26), para a disputa da tradicional Copa 2 de Julho. Com início no mesmo dia que marca o bicentenário da Independência da Bahia, a fase final da maior competição de base do país conta com 40 times e segue até a grande final no dia 13 de julho. O torneio já reuniu mais de 200 times ao longo das fases regionais por todo o estado da Bahia.

A competição do Governo do Estado, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), acontece com oito grupos de cinco times, representando a capital baiana, as cidades do interior e grandes nomes do país e fora dele, tais como o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo e o Atlético-MG.