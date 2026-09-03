NOVO CICLO

Seleção Brasileira já sabe quem vai enfrentar nos últimos jogos de 2026; confira

Brasil terá Japão e Singapura pela frente em novembro

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:30

Seleção Brasileira Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

A Seleção Brasileira já sabe quem serão seus dois últimos adversários em 2026. A CBF confirmou que o Brasil enfrentará Japão e Singapura em amistosos durante a Data Fifa de novembro. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura.

O primeiro compromisso será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (horário de Brasília). Três dias depois, em 17 de novembro, a equipe comandada por Carlo Ancelotti volta a campo para enfrentar Singapura, às 7h.

10 promessas para a Seleção Brasileira 1 de 10

O confronto com o Japão marcará um reencontro entre as seleções após a Copa do Mundo de 2026. A equipe asiática foi eliminada pelo Brasil na segunda fase da competição após derrota de virada por 2x1, com gol de Gabriel Martinelli nos acréscimos. Já o duelo com Singapura será inédito na história da Seleção Brasileira.

A escolha dos adversários está relacionada ao calendário internacional. Durante a Data Fifa de novembro, as principais seleções europeias estarão envolvidas em partidas oficiais organizadas pela UEFA, enquanto equipes africanas também terão compromissos no período, reduzindo as opções disponíveis para amistosos.

Além de encerrarem a temporada, os jogos terão papel importante no início do novo ciclo da Seleção. Carlo Ancelotti utilizará as partidas para avaliar jogadores e testar alternativas pensando nos próximos grandes desafios do futebol internacional.

“Os amistosos em Singapura representam mais um passo importante na construção da Seleção Brasileira para os próximos anos. Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo”, afirmou Ancelotti ao site oficial da CBF.

Antes dos compromissos de novembro, o Brasil terá outros três amistosos. Em setembro, a Seleção enfrentará a Austrália duas vezes, nos dias 25 e 29. Depois, no início de outubro, o adversário será a Índia, em Caucutá. A convocação para esses jogos está marcada para 9 de setembro.