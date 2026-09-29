Seleção Brasileira supera a Austrália em jogo com duas viradas e conquista primeira vitória no novo ciclo

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Pedro Carreiro
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:14
Com um novo esquema tático e uma atuação mais consistente, o Brasil venceu a Austrália por 4x2 na manhã desta terça-feira (29), no Suncorp Stadium, em Brisbane, e encerrou o segundo amistoso entre as equipes com uma resposta após o empate por 1x1 no primeiro encontro. A Seleção, que atuou com três jogadores no meio de campo e três no ataque, apresentou evolução em relação à partida anterior e venceu pela primeira vez no novo ciclo.
A Seleção começou o jogo muito bem e abriu o placar logo cedo, com Vanderson. Mesmo controlando a partida, o Brasil viu a Austrália virar o jogo com Circati e Metcalfe, mas conseguiu chegar ao intervalo em igualdade após Raphinha converter um pênalti. No segundo tempo, depois de um início mais equilibrado, a Seleção voltou a controlar o jogo e confirmou a vitória com gols de Bruno Guimarães e Vini Jr., que também marcou em cobrança de pênalti.
O Brasil encerra seus compromissos nesta Data Fifa com um último amistoso contra a Índia, neste sábado (3), às 11h, em Calcutá. Será o primeiro encontro entre as duas seleções em toda a história.
Veja como foi a vitória do Brasil sobre a Austrália
Com sete mudanças no time titular, o Brasil começou a partida em Brisbane com uma postura e um futebol completamente diferentes em relação ao primeiro amistoso contra a Austrália, na última sexta-feira (25). Mais compactada em campo, a Seleção precisou de apenas dois minutos para fazer o mesmo que havia levado 95 minutos para conseguir no primeiro jogo: marcar um gol.
Trocando passes desde o campo de defesa, a equipe treinada por Carlo Ancelotti avançou pelo lado direito do ataque até a bola chegar a Danilo, na intermediária. O lateral encontrou Rayan aberto pela direita, já dentro da área. O jovem atacante acionou Bontempo, um pouco mais atrás, que rapidamente rolou para Vanderson. O lateral dominou e bateu de peito de pé da entrada da área, mandando a bola no ângulo para abrir o placar.
Depois do gol, o jogo seguiu em ritmo intenso, principalmente por parte da Seleção, que quase ampliou dois minutos mais tarde. Rayan avançou em velocidade pelo centro do campo e acionou Raphinha, que bateu cruzado para a defesa de Beach. No rebote, Danilo ainda carimbou a defesa australiana.
Mantendo a coragem e a organização demonstradas no primeiro jogo, os donos da casa não fugiam da partida e tentavam chegar ao ataque principalmente em contragolpes. No entanto, não conseguiam levar perigo à defesa brasileira, que se portava bem em campo, especialmente Jair, responsável por anular Irankunda, grande destaque da Austrália no primeiro amistoso.
Apesar das tentativas australianas, a Seleção dominava a partida. Com três homens no meio de campo e Raphinha livre para flutuar como falso 9, o time conseguia reter a bola e chegou a beirar os 75% de posse, mantendo controle quase absoluto do jogo. Mas justamente quando tudo parecia tranquilo e sob controle, a Austrália empatou.
Aos 29 minutos, após cobrança de escanteio, Rayan tentou cortar a jogada e acabou tirando a bola das mãos de Otávio. No desvio, a bola sobrou para Circati, que, sozinho na segunda trave, desviou a bola de forma estranha e deixou tudo igual.
O gol deu confiança aos australianos, que passaram a se soltar mais e chegaram à virada apenas quatro minutos depois. Rayan errou um passe no lado direito do ataque e deu aos donos da casa a oportunidade de sair em contra-ataque. A defesa brasileira conseguiu se recompor, mas permitiu que os australianos trocassem passes na frente da área sem pressão. Metcalfe recebeu com liberdade e acertou um belo chute de fora da área para virar o jogo.
Na reta final do primeiro tempo, o panorama da partida mudou completamente. A Austrália cresceu no jogo, enquanto a Seleção ficou visivelmente nervosa em campo e passou a cometer muitos erros. Mas, assim como os australianos encontraram um gol inesperado para empatar, o Brasil também "ganhou" uma oportunidade para deixar tudo igual novamente.
Aos 42 minutos, Souttar deu um carrinho em Danilo dentro da área. Após ser chamado pelo VAR para revisar o lance, o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Raphinha bateu forte e rasteiro no canto esquerdo do goleiro para deixar o placar novamente empatado pouco antes do intervalo.
No segundo tempo, o jogo ficou menos intenso e mais estudado. A Austrália chegou logo nos primeiros minutos da etapa final, com um cruzamento de Italiano que Otávio se atrapalhou para cortar e quase entregou nos pés de Irankunda A Seleção respondeu com uma arrancada de Endrick, que acionou Vini Jr. O camisa 7, por sua vez, rolou para Danilo finalizar, mas o lateral parou na marcação australiana. No escanteio seguinte, Bruno Guimarães cobrou na medida e encontrou Gabriel Magalhães, que cabeceou com perigo.
Apesar dessas chegadas, o jogo ficou bem mais concentrado nas disputas pelo meio de campo do que havia sido no primeiro tempo e também um pouco mais morno, com longos períodos sem que nenhuma das duas equipes conseguisse chegar ao ataque com perigo. A emoção voltou à partida por meio de uma confusão generalizada iniciada entre Endrick e Souttar, que já vinham se estranhando desde que o camisa 9 entrou em campo no lugar de Raphinha, no intervalo.
A confusão, porém, parece ter desconcentrado os australianos, pois, logo após os ânimos se acalmarem, a Seleção conseguiu voltar à frente do marcador. Aos 23 minutos, após uma boa troca de passes no meio de campo, Danilo lançou Vini Jr. pelo lado esquerdo do ataque. O atacante avançou e tocou para Endrick, que fez o facão de dentro para fora. Já na pequena área, mas com pouco ângulo para finalizar, o camisa 9 rolou para trás e encontrou Bruno Guimarães, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e recolocar o Brasil em vantagem.
Novamente à frente no placar, a Seleção Brasileira voltou a controlar o jogo e foi acumulando chances até finalmente ampliar aos 34 minutos. Após boa jogada individual pela ponta esquerda, Vini Jr. foi derrubado por Irankunda dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 7 pegou a bola e bateu rasteiro no canto direito do goleiro australiano para marcar o quarto gol da Seleção.
Na reta final da partida, pouco aconteceu. A Austrália tentou reagir, mas a Seleção soube administrar a vantagem e sofreu pouco. A equipe de Ancelotti também chegou poucas vezes ao ataque, mas o suficiente para confirmar a primeira vitória do Brasil no período pós-Copa do Mundo.
Austrália 2x4 Brasil - Amistoso internacional
Austrália: Patrick Beach; Lucas Herrington, Harry Souttar e Alessandro Circati; Jacob Italiano (Geria), Jackson Irvine (Yazbek), Okon-Engstler (O'Neill) e Aziz Behich; Nestory Irankunda (Younis), Connor Metcalfe (McGree) e Yengi (Velupillay). Técnico: Tony Popovic.
Brasil: Otávio; Vanderson (Mahteuzinho), Jair (Arthur Dias), Gabriel Magalhães e Mauro Júnior (Vitor Reis); Danilo (Breno Bidon), Bruno Guimarães (Martinelli) e Gabriel Bontempo (Andrey Santos); Rayan (Estêvão), Raphinha (Endrick) e Vinícius Júnior (Samuel Lino). Técnico: Carlo Ancelotti.
Local: Suncorp Stadium, Brisbane, Austrália
Gols: Circati, MetCalfe (Austrália) / Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vinícius Jr. (Brasil)
Cartões amarelos: Irankunda, Souttar (Austrália) / Gabriel Magalhães, Endrick (Brasil)
Árbitro: Yusuke Araki (Japão)
Assistentes 1: Kota Watanabe (Japão) e Kohe Ando (Japão)
Quarto árbitro: Ryo Tanimoto (Japão)