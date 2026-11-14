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Seleção de Portugal altera desenho de número 7 e ‘eterniza’ Cristiano Ronaldo

O novo uniforme será utilizado a partir deste sábado (14), no jogo diante da Dinamarca

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 14:47

Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa
Cristiano Ronaldo publicou nota explicando porque deixou concentração da seleção portuguesa Crédito: Reprodução/redes sociais

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou uma homenagem a Cristiano Ronaldo, recém-aposentado do time nacional após mais de duas décadas de serviços prestados. Agora, a camisa 7 da seleção terá uma grafia diferente das demais, como uma forma de diferenciar o número carregado pelo astro.

O novo uniforme será utilizado a partir deste sábado (14), no jogo diante da Dinamarca, às 16h45 (horário de Brasília), pela 5ª rodada da Nations League. Nessa partida, o jovem Carlos Forbs, que atua no Club Brugge, da Bélgica, terá a responsabilidade de carregar o histórico número.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Físico de Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo e o filho mais velho, Cristiano Ronaldo Jr. por Reprodução/Instagram
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Cristiano Ronaldo por Reprodução/Instagram

"A partir de hoje teremos assim, um número 7 diferente na camisa, mas com a mesma essência e o mesmo orgulho, reservando o anterior para a eternização de uma história que jamais será esquecida. Obrigado, Cristiano", diz o comunicado emitido pela entidade máxima do futebol português.

O astro comunicou sua aposentadoria no dia 05 de novembro, após desgastes com o técnico Jorge Jesus e com alguns jogadores do atual elenco da seleção. Cristiano Ronaldo foi convocado pela primeira vez em agosto de 2003, pelo brasileiro Felipão. Em 23 anos, foram 234 jogos e 146 gols anotados, além do título da Eurocopa e duas Nations League.

Agora sem o maior jogador de sua história, Portugal precisa da vitória diante dos dinamarqueses para confirmar matematicamente a classificação como líder do grupo A4 da Nations League. O duelo será realizado no Estádio Municipal de Braga.

Os comandados de Jorge Jesus encerram a temporada na terça-feira (17), diante do País de Gales, no Cardiff City Stadium, às 16h45 (Brasília).

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