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Seleção de Senegal é submetida a revista rigorosa em aeroporto dos EUA: 'Humilhante e vergonhoso'

Jogadores e integrantes da comissão técnica passaram por fiscalização ainda na pista após desembarque

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 09:58

Seleção de Senegal passou por revista ainda na pista
Seleção de Senegal passou por revista ainda na pista Crédito: Reprodução

A chegada da seleção de Senegal aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo foi marcada por uma fiscalização que provocou repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional. A delegação passou por uma inspeção detalhada ainda na pista do aeroporto, logo após desembarcar na Carolina do Norte, na segunda-feira (8), poucos dias antes da estreia no torneio.

Vídeos e imagens compartilhados por jornalistas e torcedores mostram jogadores e membros da comissão técnica sendo abordados por agentes do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP). Em alguns registros, atletas aparecem retirando os sapatos para inspeção e passando por revistas individuais, enquanto outros integrantes da equipe aguardam em fila.

Uniformes de Senegal para Copa do Mundo 2026

Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução
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Uniforme de Senegal para Copa do Mundo 2026 por Reprodução

De acordo com relatos de pessoas que acompanharam o procedimento, todos os membros da delegação foram submetidos às verificações antes de receberem autorização para ingressar oficialmente no país. O rigor da fiscalização chamou atenção e rapidamente ganhou repercussão nas plataformas digitais.

A atuação das autoridades foi defendida pelo governo norte-americano como parte dos protocolos habituais de imigração, alfândega e segurança aplicados a viajantes que chegam ao país. Ainda assim, a abordagem gerou críticas de torcedores e profissionais da imprensa esportiva, que classificaram o tratamento dado aos senegaleses como "desrespeitoso" e "excessivo". Nas redes sociais, alguns usuários também descreveram a cena como "humilhante e vergonhosa".

O episódio ocorreu poucos dias após outro caso envolvendo uma seleção classificada para a Copa do Mundo. Segundo relatos, um atacante da seleção do Iraque teria sido detido e interrogado por agentes de imigração no aeroporto de Chicago dois dias antes, ampliando o debate sobre os procedimentos adotados pelas autoridades norte-americanas durante o período da competição.

Enquanto a polêmica segue repercutindo fora dos gramados, Senegal busca manter o foco na disputa esportiva. A equipe integra o Grupo I, ao lado de França, Noruega e Iraque, e fará sua estreia no próximo dia 16, diante da França, em New Jersey, em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada.

As autoridades migratórias continuam sustentando que a fiscalização seguiu procedimentos padrão, enquanto a delegação senegalesa dá sequência à preparação para o início da Copa do Mundo.

Tags:

Senegal

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