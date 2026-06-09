COPA DO MUNDO

Seleção de Senegal é submetida a revista rigorosa em aeroporto dos EUA: 'Humilhante e vergonhoso'

Jogadores e integrantes da comissão técnica passaram por fiscalização ainda na pista após desembarque

Carol Neves

Publicado em 9 de junho de 2026 às 09:58

Seleção de Senegal passou por revista ainda na pista Crédito: Reprodução

A chegada da seleção de Senegal aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo foi marcada por uma fiscalização que provocou repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional. A delegação passou por uma inspeção detalhada ainda na pista do aeroporto, logo após desembarcar na Carolina do Norte, na segunda-feira (8), poucos dias antes da estreia no torneio.

Vídeos e imagens compartilhados por jornalistas e torcedores mostram jogadores e membros da comissão técnica sendo abordados por agentes do Escritório de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP). Em alguns registros, atletas aparecem retirando os sapatos para inspeção e passando por revistas individuais, enquanto outros integrantes da equipe aguardam em fila.

Uniformes de Senegal para Copa do Mundo 2026 1 de 15

De acordo com relatos de pessoas que acompanharam o procedimento, todos os membros da delegação foram submetidos às verificações antes de receberem autorização para ingressar oficialmente no país. O rigor da fiscalização chamou atenção e rapidamente ganhou repercussão nas plataformas digitais.

A atuação das autoridades foi defendida pelo governo norte-americano como parte dos protocolos habituais de imigração, alfândega e segurança aplicados a viajantes que chegam ao país. Ainda assim, a abordagem gerou críticas de torcedores e profissionais da imprensa esportiva, que classificaram o tratamento dado aos senegaleses como "desrespeitoso" e "excessivo". Nas redes sociais, alguns usuários também descreveram a cena como "humilhante e vergonhosa".

A humiliation and a disgrace that the Senegalese Football Federation has failed to speak out against. pic.twitter.com/ebFrut7XIi — AlmarssadPro (@ProsMarocains) June 8, 2026

O episódio ocorreu poucos dias após outro caso envolvendo uma seleção classificada para a Copa do Mundo. Segundo relatos, um atacante da seleção do Iraque teria sido detido e interrogado por agentes de imigração no aeroporto de Chicago dois dias antes, ampliando o debate sobre os procedimentos adotados pelas autoridades norte-americanas durante o período da competição.

Enquanto a polêmica segue repercutindo fora dos gramados, Senegal busca manter o foco na disputa esportiva. A equipe integra o Grupo I, ao lado de França, Noruega e Iraque, e fará sua estreia no próximo dia 16, diante da França, em New Jersey, em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada.