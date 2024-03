ESPORTES

Seletivas estaduais para os Jogos Escolares Brasileiros começam neste sábado (16)

Projeto tem a realização da Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE)

Publicado em 12 de março de 2024 às 13:20

Atletismo é uma das modalidades dos Jogos Escolares Brasileiros Crédito: Divulgação

As seletivas estaduais para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) sub-18 acontecem na Bahia nos dias 16 e 23 de março. Esta etapa definirá quais atletas da Bahia representarão o estado na edição 2024. A partir de lá será definida a delegação brasileira que vai competir no Mundial Escolar, em outubro, em Doha, no Catar.

No sábado (16), a partir das 10h, acontecerão no Colégio Militar de Salvador (CMS), na Pituba, as disputas das modalidades xadrez, vôlei de praia, basquete 3x3 e atletismo. Esta última também será disputada no SESI, de Petrolina, cidade localizada em Pernambuco e vizinha a Juazeiro.

Simultaneamente, em Simões Filho, acontecerá a competição de Judô. À tarde, na ATMC, em Camaçari, será a vez do tênis de mesa.

No dia 23 de março, também um sábado, a seletiva baiana será encerrada com as disputas de karatê, no IFBA, no Barbalho, e wrestling, na Estação Cidadania, em Itapuã.

A realização é da Federação Baiana de Esporte Escolar (FBEE) e da Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), através do Programa de Apoio às Federações. O evento ainda conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador e da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude de Juazeiro e CMS.

MAIO