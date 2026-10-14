PROBLEMÃO

Sem Cacá, veja as opções de Jair Ventura para a zaga do Vitória contra o Corinthians

Zagueiro recebeu o terceiro amarelo na rodada passada e terá que cumprir suspensão automática

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:24

Brítez, Darlan e Caíque são os nomes mais cotados para substituir Cacá contra o Corinthians Crédito: Victor Ferreira/ECV

O técnico Jair Ventura terá um problema para montar a zaga do Vitória no duelo contra o Corinthians, marcado para segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto e um dos líderes do elenco, o zagueiro Cacá recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o São Paulo e cumprirá suspensão.

O desfalque pesa justamente no setor mais frágil da equipe. O Vitória tem a sexta pior defesa do Brasileirão, empatado com Mirassol e Cruzeiro, com 44 gols sofridos. Longe de casa, o cenário é ainda pior: o Leão tem a defesa mais vazada como visitante, com 31 gols sofridos em 15 jogos, e só passou sem sofrer gols em um deles.

Além disso, o jogo é um confronto direto. O Vitória ocupa a 12ª colocação, com 36 pontos, quatro a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z-4. Já o Corinthians é o primeiro fora da zona, com 32.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG 1 de 20

Se mantiver a base das últimas três rodadas, quando escalou o time no 4-2-3-1, a solução mais simples para Jair Ventura é trocar Cacá por outro zagueiro para formar dupla com Luan Cândido. O principal candidato é o argentino Brítez. O jovem Darlan, contratado por empréstimo junto ao Gamo na reta final da janela de transferências, corre por fora: ele ainda não estreou e só foi relacionado em duas partidas. O volante Caíque, que já atuou improvisado na zaga sob o comando do treinador, também é uma alternativa.

Outra possibilidade é mudar o esquema e voltar a usar três zagueiros, formação que Jair já adotou algumas vezes nesta temporada. Nesse caso, o técnico sacaria um atacante ou meio-campista para jogar no 5-4-1 ou no 5-3-2, com um trio formado por Luan Cândido, Brítez e Darlan. Os volantes Caíque e Edenilson também poderiam ser improvisados no setor.

Cacá não é o único desfalque. Baralhas, Ramon, Camutanga, Nathan Mendes, Fabiano e Dudu seguem fora, todos em recuperação de problemas físicos. Em compensação, o argentino Diego Tarzia, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição e reforça o setor ofensivo.