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Sem Cacá, veja as opções de Jair Ventura para a zaga do Vitória contra o Corinthians

Zagueiro recebeu o terceiro amarelo na rodada passada e terá que cumprir suspensão automática

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 16:24

Brítez, Darlan e Caíque são os nomes mais cotados para substituir Cacá contra o Corinthians
Brítez, Darlan e Caíque são os nomes mais cotados para substituir Cacá contra o Corinthians Crédito: Victor Ferreira/ECV

O técnico Jair Ventura terá um problema para montar a zaga do Vitória no duelo contra o Corinthians, marcado para segunda-feira (19), às 20h, na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Titular absoluto e um dos líderes do elenco, o zagueiro Cacá recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o São Paulo e cumprirá suspensão.

O desfalque pesa justamente no setor mais frágil da equipe. O Vitória tem a sexta pior defesa do Brasileirão, empatado com Mirassol e Cruzeiro, com 44 gols sofridos. Longe de casa, o cenário é ainda pior: o Leão tem a defesa mais vazada como visitante, com 31 gols sofridos em 15 jogos, e só passou sem sofrer gols em um deles.

Além disso, o jogo é um confronto direto. O Vitória ocupa a 12ª colocação, com 36 pontos, quatro a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z-4. Já o Corinthians é o primeiro fora da zona, com 32.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,94% por Reprodução
Remo - 97,8% por Reprodução
Grêmio - 63,6% por Reprodução
Inter - 49,2% por Reprodução
Corinthians - 21,4% por Reprodução
Vasco - 18,3% por Reprodução
Mirassol - 23,9% por Reprodução
Vitória - 6,8% por Reprodução
Botafogo - 6,0% por Reprodução
Coritiba - 1,2% por Reprodução
São Paulo - 0,92% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,23% por Reprodução
Santos - 0,024% por Reprodução
Atlético-MG - 0% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
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Chapecoense - 99,94% por Reprodução

Se mantiver a base das últimas três rodadas, quando escalou o time no 4-2-3-1, a solução mais simples para Jair Ventura é trocar Cacá por outro zagueiro para formar dupla com Luan Cândido. O principal candidato é o argentino Brítez. O jovem Darlan, contratado por empréstimo junto ao Gamo na reta final da janela de transferências, corre por fora: ele ainda não estreou e só foi relacionado em duas partidas. O volante Caíque, que já atuou improvisado na zaga sob o comando do treinador, também é uma alternativa.

Outra possibilidade é mudar o esquema e voltar a usar três zagueiros, formação que Jair já adotou algumas vezes nesta temporada. Nesse caso, o técnico sacaria um atacante ou meio-campista para jogar no 5-4-1 ou no 5-3-2, com um trio formado por Luan Cândido, Brítez e Darlan. Os volantes Caíque e Edenilson também poderiam ser improvisados no setor.

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Cacá não é o único desfalque. Baralhas, Ramon, Camutanga, Nathan Mendes, Fabiano e Dudu seguem fora, todos em recuperação de problemas físicos. Em compensação, o argentino Diego Tarzia, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição e reforça o setor ofensivo.

Com tantos problemas para escalar a equipe, Jair Ventura ao menos terá tempo para treinar. Após a reapresentação na terça-feira (13), o elenco volta a trabalhar na tarde desta quarta-feira (14), no CT Manoel Pontes Tanajura, a Toca do Leão. Na sexta-feira (16), o time segue com os preparativos e ainda terá mais dois dias de atividades antes da partida.

Tags:

Vitória

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