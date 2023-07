Sem Cauly, Bahia treina antes de enfrentar o Cuiabá

De olho no confronto com o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, o Bahia realizou mais um treino na manhã desta quinta-feira (6). A partida será no sábado (8), às 16h, na Arena Pantanal.



O técnico Renato Paiva aproveitou o dia para comandar um trabalho tático dividido em duas etapas. A atividade contou com a presença dos titulares. Na sequência, os jogadores treinaram em campo reduzido.



Com uma lesão na coxa, o meia Cauly ficou em tratamento. O jogador é dúvida para o confronto com o Cuiabá. O goleiro Danilo Fernandes, o zagueiro David Duarte e os atacantes Biel e Jacaré também se recuperam de lesões.