FUTEBOL

Sem jogar, Messi se envolve em confusão com arbitragem no vestiário

Ao lado de Suárez, craque cobrou árbitro e treinador adversário depois do Inter Miami perder para o Monterrey

Publicado em 4 de abril de 2024 às 14:22

Messi e Suárez em ação pelo Inter Miami Crédito: Inter Miami/Divulgação

Mesmo sem entrar em campo, Lionel Messi se envolveu em uma grande confusão após a derrota do Inter Miami para o Monterrey, por 2x1, no jogo de ida das quartas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. Ao lado de Luis Suárez, Jordi Alba e o técnico Gerardo Martino, o craque argentino teria ido aos vestiários reclamar com o árbitro Walter Lopez.

A confusão foi reportada por Fernando Schwartz, da Fox Sports do México. Os integrantes do clube americano teriam intimidado o juiz pela expulsão do volante David Ruiz, que recebeu o segundo amarelo por tapa no rosto do adversário. Com um homem a mais, o Monterrey virou a partida, fora de casa.

O incidente ocorreu após o apito final. Além de pressionar o árbitro, os atletas do clube de Miami ainda foram ao vestiário do Monterrey cobrar o técnico Fernando Ortiz. Durante a semana, o treinador havia falado que o juiz da partida poderia favorecer o Inter. "Tudo o que envolve Messi pode levar a decisões desportivas e não desportivas", apontou Ortiz.

Ainda segundo a publicação, Lionel Messi também teria se estranhado com o zagueiro adversário Nicolás Sánchez. O astro argentino estava fora do jogo por lesão no tendão.