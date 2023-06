Sem Léo Gamalho, Vitória viaja para enfrentar o Juventude; veja provável escalação

O Vitória finalizou os preparativos em Salvador para o jogo contra o Juventude. O elenco rubro-negro treinou na manhã desta sexta-feira (30), na Toca do Leão, e viajou em seguida com destino a Porto Alegre onde passará esta noite. O jogo válido pela 15ª rodada será disputado no domingo (2), às 15h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.



Sem jogar há mais de um mês, o centroavante Léo Gamalho ficou fora da lista de relacionados mais uma vez. Ele está recuperado do torção no tornozelo e da cirurgia para a retirada de um câncer de pele, mas ainda aprimora a forma física. De acordo com o clube, o atacante está sendo preparado para o confronto com o Vila Nova, na 16ª rodada.