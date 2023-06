Danilo Fernandes e Mateus Claus brigam pela vaga de Marcos Felipe. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A disputa pelo o posto de titular do gol do Bahia está aberta. Pelo menos no confronto com o Fluminense, neste sábado (24), às 18h30, no Maracanã, o Esquadrão terá um novo goleiro. O técnico Renato Paiva não poderá contar com Marcos Felipe, que pertence ao time carioca e está impedido de entrar em campo por conta de uma cláusula contratual.



Marcos desfalca o Bahia depois de ter sido um dos destaques na vitória do tricolor sobre o Palmeiras, por 1x0, na Fonte Nova. O triunfo encerrou o jejum de oito partidas do Esquadrão na temporada.

Sem o titular, Mateus Claus e Danilo Fernandes estão na disputa pela posição. Os dois vivem histórias distintas dentro do Bahia. Claus vem sendo o reserva natural desde o início do ano. Ele atuou em três jogos na temporada, um pela Copa do Nordeste e dois no Campeonato Baiano, incluindo a final contra o Jacuipense, quando entrou no segundo tempo.

Mateus Claus chegou ao Bahia em 2020, para o time de transição. Ele teve o contrato renovado e desde então está como suplente. No ano passado ele viveu a maior sequência como titular. Fez 12 partidas na reta final da Série B, após a lesão de Danilo Fernandes, e esteve no time que garantiu o retorno do Bahia à Série A.

Antigo titular, Danilo Fernandes sofreu uma lesão no joelho em agosto do ano passado, durante o aquecimento do confronto com a Ponte Preta, pela Série B do Brasileirão. Ele passou por cirurgia e desde então não atua.

O camisa 1 teve o contrato renovado até o fim do ano e depois de quase nove meses em recuperação voltou a ser relacionado durante o empate por 1x1 com o Goiás, pela Série A. Apesar de ainda não ter estreado na temporada, o goleiro ficou no banco em seis oportunidades.

Danilo Fernandes, inclusive, é o goleiro mais experiente do elenco do Bahia. Além dos 35 anos, ele soma 53 partidas com a camisa tricolor. De acordo com o técnico Renato Paiva, a decisão sobre quem será o titular no Maracanã será tomada em conjunto com Rui Tavares, preparador de goleiros do clube baiano.

“Agora temos ‘uma semana de dois dias’ para nos preparar para o Fluminense, vamos ver quem vai jogar. Vou falar com meu treinador de goleiros, o Rui [Tavares], e vamos definir isso em dois dias”, explicou Paiva.

MAIS MUDANÇAS

Além do gol, o Bahia pode ter outras mudanças diante do Fluminense. O lateral Ryan volta a ficar à disposição após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo e disputa a posição de titular com o equatoriano Chávez.

Por outro lado, o atacante Ademir, que foi a surpresa entre os relacionados contra o Palmeiras, recebeu o terceiro cartão amarelo no banco de reservas e está fora de ação. Paiva explicou que o jogador passou mal horas antes do jogo na Fonte Nova e que por isso não entrou em campo.