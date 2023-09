Sem Messi, Argentina domina Bolívia e vence com tranquilidade

Sem Messi, que nem chegou a ser relacionado pelo técnico Lionel Scaloni, a Argentina não teve problemas para derrotar a violenta Bolívia, nesta terça-feira (12), em La Paz, por 3x0, pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.



Com o resultado, os argentinos alcançaram os seis pontos ganhos, enquanto os bolivianos continuam sem ponto conquistado na competição.



Traumatizada após a goleada por 5x1 sofrida para o Brasil na estreia das Eliminatórias, a Bolívia iniciou a partida com uma postura agressiva, tentando parar todas as jogadas argentinas com falta. Algumas violentas. A seleção campeã mundial não se intimidou e limitou-se a jogar bola. Com isso, dominou amplamente a disputa.