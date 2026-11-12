FUTEBOL

Sem Messi, quem será o novo camisa 10 da Argentina? Jornal aponta favoritos

Seis jogadores são cotados para assumir o número que pertenceu ao craque por duas décadas

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:14

Messi Crédito: Shutterstock

Com a saída de Lionel Messi da seleção argentina, uma das principais dúvidas sobre o futuro da equipe é quem ficará com a camisa 10. O jornal argentino Olé levantou os nomes de possíveis candidatos a assumir o número, que foi usado pelo craque durante cerca de duas décadas. Apesar das especulações, segundo a TyC Sports, o técnico Lionel Scaloni não pretende entregar a numeração a nenhum jogador nesta Data Fifa.

Entre os nomes apontados, o principal favorito é Nico Paz, de 22 anos. O meia atua no Como, da Itália, onde exerce a função de armador, é capitão e já utiliza a camisa 10.

Messi no jogo de despedida da Argentina 1 de 7

Outros dois meio-campistas aparecem na lista: Alexis Mac Allister e Enzo Fernández. O primeiro veste a camisa 10 do Liverpool e atua em uma função que pode favorecer a escolha. Já Enzo é destacado pelo estilo de jogo e pela qualidade demonstrada em momentos decisivos.

Thiago Almada também foi lembrado pelo jornal, embora apareça atrás dos principais concorrentes. O jogador do River Plate chegou a ser escolhido por Scaloni para vestir a camisa 10 em uma partida contra o Equador, no ano passado, quando Messi não estava disponível. No entanto, problemas físicos impediram sua participação e, consequentemente, o uso do número.

A lista inclui ainda os atacantes Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Lautaro já veste a camisa 10 da Inter de Milão e, segundo a publicação, demonstra tranquilidade diante do peso simbólico da numeração. Julián, por sua vez, é apontado como um dos principais nomes do futebol argentino no cenário internacional e também aparece entre as possibilidades.