Sem Neymar e Mbappé, PSG empata com time de Cristiano Ronaldo

PSG enfrentou Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, mas não saiu do 0x0. Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Sem contar com Neymar e Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain ficou aquém do esperado nesta terça-feira (25) e não passou de um fraco empate sem gols com o Al-Nassr, clube da Arábia Saudita onde joga atualmente Cristiano Ronaldo. O amistoso de pré-temporada foi disputado em Osaka, no Japão, onde o clube parisiense faz uma série de partidas nos próximos dias.



Foi o segundo jogo do PSG nesta pré-temporada. No primeiro, o técnico Luis Enrique não relacionou Neymar. Desta vez, o atacante brasileiro estava no banco de reservas. Mas não chegou a ser acionado pelo novo treinador do clube francês. Neymar foi um dos poucos a não entrar em campo nesta terça.

Mbappé, por sua vez, sequer viajou com o grupo. O atacante, alvo constante de rumores sobre o seu futuro, pode deixar o clube na atual janela de transferências. Seu destino mais provável é o Real Madrid. Na segunda, o Al Hilal, também da Arábia Saudita, ofereceu 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,5 bilhão) pelo jogador. O PSG autorizou a negociação direta com o atleta, que já descartou essa possibilidade.

O PSG foi a campo com Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez; Vitinha, Ndour, Zaïre-Emery, Soler; Asensio e Lemina. No início do segundo tempo, o técnico Luis Enrique fez nove substituições no time parisiense. Neymar foi mantido no banco de reservas. Entraram em campo: Marquinhos, Kurzawa, Verratti, Ugarte, Bernat, Ethan Mbappé, Housni, Gharbi e Ruiz.

Do outro lado, a equipe saudita contou com Cristiano Ronaldo e o brasileiro Anderson Talisca entre os titulares. O craque português foi substituído aos 21 minutos da segunda etapa. Entre os reforços do time árabe para o segundo tempo estavam o lateral brasileiro Alex Telles, ex-Sevilla e Manchester United, e o volante croata Marcelo Brozovic, ex-Inter de Milão.

Em processo de formação, o PSG jogou mal e correu mais riscos do que o time saudita, agora treinado pelo português Luis Castro, ex-Botafogo. No segundo tempo, o Al-Nassr foi melhor, chegou a dominar a posse de bola e criou as melhores oportunidades. O goleiro Donnarumma evitou uma derrota do PSG.