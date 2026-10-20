'B.O.A.T.'

Sem Pelé e Maradona e com só um brasileiro, revista lança eleição para escolher o maior vencedor da Bola de Ouro

Votação popular da France Football reúne dez jogadores que venceram o prêmio pelo menos duas vezes; para participar, é preciso pagar 1 euro

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:57

Bola de Ouro Crédito: Reprodução

Quem é o maior vencedor da história da Bola de Ouro? A pergunta, que costuma render discussões intermináveis entre torcedores, agora vai ser respondida pelo público. A revista France Football, responsável pela premiação, lançou uma votação popular com dez jogadores que levantaram o troféu duas vezes ou mais, e o atacante Ronaldo Fenômeno é o único representante do Brasil na disputa.

A eleição ganhou o nome de B.O.A.T., sigla em inglês para Ballon d’Or of All Time, ou “Bola de Ouro de todos os tempos”. O título é uma brincadeira com G.O.A.T. (Greatest of All Time), termo usado no mundo todo para apontar o maior atleta da história de um esporte. A ideia da publicação é deixar que os próprios fãs escolham o seu preferido entre os nomes mais emblemáticos do prêmio.

Veja os dez concorrentes e quantas Bolas de Ouro cada um conquistou 1 de 10

Por que Pelé, Maradona e Garrincha ficaram de fora

Se a lista impressiona pelos nomes que reúne, também chama atenção pelas ausências. Pelé, Diego Maradona e Garrincha não aparecem entre os candidatos, algo explicado pelas regras adotadas para esta votação e pelos critérios históricos da própria Bola de Ouro.

Por muitos anos, o prêmio não permitia a participação de jogadores de fora da Europa. Somente em 1995 a regra mudou, passando a aceitar atletas de qualquer nacionalidade desde que atuassem em clubes europeus. A abertura total, para jogadores de todo o mundo, só veio em 2007.

Messi e Cristiano Ronaldo lideram em troféus

Na lista, os dois maiores vencedores do século chamam atenção pelo número de conquistas. Lionel Messi soma oito Bolas de Ouro oficiais, enquanto Cristiano Ronaldo tem cinco. Logo atrás, aparecem três tricampeões, e o restante do grupo, incluindo Ronaldo, venceu duas vezes.

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