Sem perder há mais de um mês, Bahia ostenta sua segunda maior sequência invicta na temporada

Tricolor quer levar bom momento do Brasileiro para as decisões nas Copas

Publicado em 20 de maio de 2024 às 15:27

Everton Ribeiro acredita que Bahia está mais "cascudo", mas pede elenco com focado Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia vive um momento tranquilo na temporada. Depois de iniciar o Brasileirão com derrota fora de casa para o Internacional, o tricolor deu a volta por cima e, sem perder há mais de um mês, ocupa a vice-liderança da Série A, com a mesma pontuação do líder Athletico-PR. Agora, é essa boa fase que o time quer levar as decisões na Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Com a pausa no Campeonato Brasileiro, o Bahia terá uma semana de decisões. Nesta quinta-feira, o time encara o Criciúma, fora de casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O clube baiano tem a vantagem do empate, já que venceu a ida por 1x0, na Fonte Nova. No domingo, o adversário será o CRB, em jogo único, em Salvador, pela semifinal do Nordestão.

Além de ter ganhado mais tempo de preparação e descanso antes dos dois jogos, o Esquadrão está com o ânimo renovado pela invencibilidade que ostenta. A última derrota da equipe foi no dia 13 de abril, quando levou a virada do Inter no Beira Rio e caiu por 2x1, pela estreia no Brasileirão. Depois disso, o time embalou uma sequência de sem jogos sem derrotas.

Nas últimas seis partidas, o Esquadrão venceu cinco e empatou um. Fluminense, Grêmio, Botafogo e Red Bull Bragantino foram derrotados pela Série A, enquanto o Criciúma caiu diante do tricolor na Copa do Brasil. Já no clássico contra o Vitória, o time saiu perdendo por 2x0, mas conseguiu o empate no Barradão.

Para o meia Everton Ribeiro, a boa fase é fruto do trabalho que elenco e comissão técnica vêm desenvolvendo no CT Evaristo de Macedo.

“É o trabalho diariamente. O que o Rogério vem trabalhando desde o começo do ano, posicionamento, posicionamento defensivo, subida de linha e como pressionar o adversário. Acreditando nisso e trabalhando firme, a gente vem colhendo os resultados, colhendo o que a gente plantou. Temos que continuar, porque o caminho ainda é longo e temos grandes jogos pela frente”, avaliou o camisa 10.

A invencibilidade que o Bahia mantém agora é a segunda maior da temporada, fica atrás apenas da série de dez jogos sem perder que a equipe conseguiu entre fevereiro e março. Na ocasião, foram nove vitórias e um empate entre Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. A sequência foi quebrada com a derrota por 3x2 para o Vitória, fora de casa, no primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. A relação não inclui os jogos disputados com a equipe sub-20.

Mesmo vivendo um bom momento, o elenco sabe que precisa manter o foco para brigar na parte de cima da tabela no Brasileiro e se manter vivo nas competições mata-mata. Everton avalia que o tricolor está amadurecendo jogo após jogo e, tem sido competitivo mesmo quando joga fora de casa.

Já como mandante, o Bahia tem na Fonte Nova uma verdadeira fortaleza. Sob o comando de Rogério Ceni, o time está invicto em seus domínios, com 14 vitórias e um empate em 15 duelos.