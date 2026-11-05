FUTEBOL

Sem poupar palavras, ex-Barcelona detona fase de Vini Jr. no Real Madrid: 'Sinto pena dele'

Zagueiro avalia que atacante perdeu confiança e já não consegue repetir as atuações que o destacaram no futebol europeu

Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:30

Ex-Barcelona detona fase de Vini Jr. no Real Madrid: 'Sinto pena dele' Crédito: Shutterstock

O momento de Vinicius Junior no Real Madrid voltou a ser alvo de críticas no futebol europeu. Desta vez, o ex-zagueiro do Barcelona Samuel Umtiti comentou a fase do atacante brasileiro e demonstrou preocupação com o desempenho do camisa 7.

Em entrevista à rádio francesa RMC, Umtiti afirmou que Vinicius está distante do nível apresentado em temporadas anteriores. Para o ex-defensor, o brasileiro perdeu parte da capacidade de decidir partidas e já não demonstra a mesma confiança em campo.

“Isso me deixa triste! Ele não está no seu melhor há meses! Até o último toque está difícil, ele perde muito tempo, não é mais intimidador”, afirmou.

Umtiti também relacionou a queda de rendimento à frustração pela derrota na disputa pela Bola de Ouro de 2024, quando Vinicius ficou fora do primeiro lugar. Na avaliação do francês, o resultado da premiação pode ter afetado a trajetória recente do atacante.

O ex-zagueiro acredita que, desde então, o brasileiro tem enfrentado dificuldades para recuperar o futebol que o colocou entre os principais jogadores do mundo.