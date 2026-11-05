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Sem poupar palavras, ex-Barcelona detona fase de Vini Jr. no Real Madrid: 'Sinto pena dele'

Zagueiro avalia que atacante perdeu confiança e já não consegue repetir as atuações que o destacaram no futebol europeu

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 09:30

Ex-Barcelona detona fase de Vini Jr. no Real Madrid: 'Sinto pena dele'
Ex-Barcelona detona fase de Vini Jr. no Real Madrid: 'Sinto pena dele' Crédito: Shutterstock

O momento de Vinicius Junior no Real Madrid voltou a ser alvo de críticas no futebol europeu. Desta vez, o ex-zagueiro do Barcelona Samuel Umtiti comentou a fase do atacante brasileiro e demonstrou preocupação com o desempenho do camisa 7.

Em entrevista à rádio francesa RMC, Umtiti afirmou que Vinicius está distante do nível apresentado em temporadas anteriores. Para o ex-defensor, o brasileiro perdeu parte da capacidade de decidir partidas e já não demonstra a mesma confiança em campo.

“Isso me deixa triste! Ele não está no seu melhor há meses! Até o último toque está difícil, ele perde muito tempo, não é mais intimidador”, afirmou.

Umtiti também relacionou a queda de rendimento à frustração pela derrota na disputa pela Bola de Ouro de 2024, quando Vinicius ficou fora do primeiro lugar. Na avaliação do francês, o resultado da premiação pode ter afetado a trajetória recente do atacante.

O ex-zagueiro acredita que, desde então, o brasileiro tem enfrentado dificuldades para recuperar o futebol que o colocou entre os principais jogadores do mundo.

Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web

Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web por Reprodução
Vini Jr. antes e depois da harmonização facial feita em julho por Reprodução
Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web por Reprodução
Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web por Reprodução
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Nova aparência de Vini Jr. chama atenção na web por Reprodução

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Vini jr.

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