Os conselheiros do Fortaleza votarão no próximo sábado (23) a transformação do clube em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A equipe é mais uma que pretende migrar para o modelo empresarial de olho em investimento externo.



De acordo com o presidente Marcelo Paz, apesar da transformação em SAF o clube não tem pressa para vender as ações. A ideia do Fortaleza é a de ter o atual mandatário da associação como CEO do clube-empresa.



"Nossa gestão tem entregado resultados dentro e fora de campo, e até por isso estamos fazendo tudo com muita estratégia, pois conseguimos chegar até aqui honrando nossos compromissos em dia. Queremos analisar todas as probabilidades. Ao mesmo tempo, sabemos da importância em acompanhar este movimento, pois ele é um divisor de águas para o futebol brasileiro", comentou Paz.