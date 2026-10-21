DESFALQUE DE PESO

Sem Renê, Vitória terá desafio no ataque contra o Athletico-PR; veja as opções de Jair Ventura

Artilheiro do time na temporada, atacante cumpre suspensão no sábado (24), e substitutos vivem jejum de gols

Pedro Carreiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 17:00

Alex Bruno, Renato Kayzer e Fabri são as opções de Jair Ventura para substituir Renê contra o Atlhetico-PR Crédito: Victor Ferreira/ECV

O Vitória terá um desfalque de peso para enfrentar o Athletico-PR neste sábado (24), às 16h30, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Corinthians, Renê cumpre suspensão automática e está fora da partida. O problema é que o atacante é o artilheiro do time na temporada, com 17 gols em 37 jogos, e tem sido a principal válvula de escape do Leão no ataque.

Com apenas 34 gols em 31 jogos, o Vitória tem o quarto pior ataque da Série A, empatado com Grêmio e Remo. Renê responde por cerca de 30% desse total: são 10 gols no Brasileirão, marca que o coloca empatado com outros atletas como o sexto maior artilheiro da competição. No segundo turno, a “Renê-dependência” ficou ainda mais evidente. Dos 12 gols marcados pelo clube nas 12 rodadas do returno, cinco foram dele, cerca de 40% do total.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG 1 de 20

Sem seu principal goleador, Jair Ventura terá de recorrer a opções que estão longe de viver um bom momento para buscar a 11ª vitória como mandante na competição e dar mais um passo importante rumo à permanência. O Leão da Barra ocupa a 13ª colocação, com 37 pontos, cinco à frente do Internacional, primeira equipe dentro do Z-4.

“Perdemos o Renê, atacante importante para a gente, mas temos opções ali. Se quiser força, tem o Fabri; se quiser presença de área, tem o Alex. Vamos estudar a equipe do Athletico. Vai ser um jogo muito difícil, a Copa do Brasil já passou, a gente vai ter dificuldade, eles têm o artilheiro da competição. Vai ser um jogo difícil, mas vamos buscar essa 11ª vitória”, disse Jair Ventura.

O problema é a fase dessas alternativas. Em 21 jogos na temporada, Fabri marcou apenas uma vez, em maio, na vitória por 4x3 sobre o ABC, no jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste. Já Alex Bruno, que chegou na janela do meio do ano após se destacar pelo ASA, onde fez 24 gols na temporada, ainda não mostrou a que veio. Ele disputou só três partidas com a camisa rubro-negra, somando 90 minutos em campo, e segue sem marcar.

Diante desse cenário, o substituto mais provável, embora não tenha sido citado pelo treinador, é Kayzer, terceiro maior artilheiro do time no ano, com 13 gols em 37 jogos. A fase dele, porém, também não é das melhores: o atacante não balança as redes desde julho, quando marcou o gol da vitória por 1x0 sobre o Vasco, no Barradão, pela 19ª rodada do Brasileirão.