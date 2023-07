Sem vencer há cinco rodadas, Bahia entra na zona de rebaixamento

Não tem mais pra onde correr. Sem vencer há cinco rodadas na Série A do Brasileirão, o Bahia entrou neste domingo (23) na temida zona de rebaixamento. O castigo veio após o time empatar em 0x0 com o Corinthians, na noite de sábado (22), na Fonte Nova . Um dia depois, o Goiás derrotou o Cruzeiro fora de casa por 1x0 e jogou o Esquadrão para a degola.

O momento delicado é fruto de uma temporada que já não vem bem. Nos últimos 16 jogos disputados na temporada, o tricolor venceu apenas um - 1x0 contra o Palmeiras -. A pressão é tanta que antes mesmo de encarar o Corinthians a torcida protestou pedindo a saída do técnico Renato Paiva. Depois do apito final, mais gritos contra o treinador.

O técnico, por sua vez, bateu na tecla do baixo aproveitamento do setor de ataque, que não converteu as chances criadas durante os 90 minutos, e revelou que foi elogiado pelo treinador adversário, Vanderlei Luxemburgo.

O duelo com os paulistas marcou a estreia do lateral direito Gilberto que, apesar de estar fora de ritmo, fez uma boa apresentação e deixou o campo aplaudido. Já o uruguaio Camilo Cándido não foi nem relacionado, o que pode acontecer para o jogo do próximo domingo, quanto o time baiano visita o São Paulo, a partir das 11h, no estádio do Morumbi, na capital.