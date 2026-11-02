ESNOBADO PELOS COLEGAS

Sem Vini Jr, seleção dos melhores do mundo votada pelos jogadores tem só um brasileiro entre os finalistas

Zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, é o único representante do país entre os 26 indicados da FIFPRO

Pedro Carreiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:45

Vini Jr Crédito: Reprodução/FIFA

Vinícius Júnior está fora da disputa por uma vaga na seleção do ano da FIFPRO, o sindicato mundial de jogadores de futebol. A entidade divulgou nesta segunda-feira (2) os 26 finalistas do FIFPRO Men’s World 11 de 2026, e o atacante do Real Madrid não aparece entre os indicados. O Brasil terá apenas um representante na lista: o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal.

O prêmio tem um peso particular porque é o único de alcance global decidido só por jogadores profissionais. Nesta edição, 19.806 atletas de 73 países votaram nos melhores da temporada, considerando atuações entre 4 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. Para concorrer, o jogador precisava ter disputado pelo menos 30 partidas oficiais no período.

Veja a lista completa dos finalistas da FIFPRO 2026 1 de 26

Vini Jr. fora pelo segundo ano seguido

É o segundo ano consecutivo em que Vini Jr. fica fora da lista de finalistas da FIFPRO. O brasileiro integrou a seleção do ano em 2023 e 2024, mas não esteve entre os 26 indicados em 2025 e volta a ficar de fora agora.

A ausência confirma a temporada abaixo do esperado para o camisa 7. Na Bola de Ouro 2026, divulgada na semana passada, Vini terminou em 17º lugar, a pior colocação desde que passou a figurar entre os finalistas do prêmio, em 2022. Dois anos antes, em 2024, ele tinha sido vice-campeão.

Gabriel Magalhães é o único brasileiro

Se Vini ficou de fora, Gabriel Magalhães vive o melhor momento da carreira. Peça central da defesa do Arsenal, o zagueiro foi titular na campanha do título da Premier League 2025/26, que encerrou um jejum de 22 anos do clube. Ele também esteve entre os 30 indicados à Bola de Ouro, terminando em 21º.

Na lista da FIFPRO, disputa uma das três vagas de defensor com nomes como Virgil van Dijk, Achraf Hakimi e o companheiro de clube William Saliba.

A presença de um único brasileiro marca uma queda em relação ao ano passado, quando o país teve três finalistas: o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha. Desta vez, nenhum dos três entrou na lista.

Espanha campeã do mundo domina a lista

A Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026, é o país com mais indicados: seis. São eles o goleiro David Raya, os defensores Pau Cubarsí e Marc Cucurella, os meio-campistas Pedri e Rodri, eleito o melhor jogador do Mundial, e o atacante Lamine Yamal. Portugal e França aparecem em seguida, com quatro representantes cada.

A lista também tem veteranos. Lionel Messi, dono do recorde de 17 aparições na seleção da FIFPRO, e Cristiano Ronaldo estão entre os atacantes, ao lado de Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro 2026, Kylian Mbappé e Erling Haaland.

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