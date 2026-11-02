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Sem Vini Jr, seleção dos melhores do mundo votada pelos jogadores tem só um brasileiro entre os finalistas

Zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, é o único representante do país entre os 26 indicados da FIFPRO

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 15:45

Vini Jr teve outra grande atuação contra a Escócia
Vini Jr  Crédito: Reprodução/FIFA

Vinícius Júnior está fora da disputa por uma vaga na seleção do ano da FIFPRO, o sindicato mundial de jogadores de futebol. A entidade divulgou nesta segunda-feira (2) os 26 finalistas do FIFPRO Men’s World 11 de 2026, e o atacante do Real Madrid não aparece entre os indicados. O Brasil terá apenas um representante na lista: o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal. 

O prêmio tem um peso particular porque é o único de alcance global decidido só por jogadores profissionais. Nesta edição, 19.806 atletas de 73 países votaram nos melhores da temporada, considerando atuações entre 4 de agosto de 2025 e 19 de julho de 2026. Para concorrer, o jogador precisava ter disputado pelo menos 30 partidas oficiais no período. 

Veja a lista completa dos finalistas da FIFPRO 2026

David Raya (Arsenal/Espanha) por Reprodução/redes sociais
Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina) por Divulgação
Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica) por Reprodução I Instagram
Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha) por Shutterstock
Marc Cucurella (Chelsea e Real Madrid/Espanha) por Reprodução/Instagram
Virgil van Dijk (Liverpool/Holanda) por Reprodução/FIFA
Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil) por Divulgação
Achraf Hakimi (PSG/Marrocos) por Reprodução
Nuno Mendes (PSG/Portugal) por Shutterstock
William Saliba (Arsenal/França) por Divulgação/Arsenal
Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França) por Divulgação/FIFA
Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra) por Reprodução/Redes sociais
Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)   por Portugal/Divulgação
Pedri (Barcelona/Espanha)   por Reprodução/Instagram
Rodri (Manchester City e Barcelona/Espanha) por Reprodução
Declan Rice (Arsenal/Inglaterra) por Reprodução/Instagram
Enzo Fernández (Chelsea e Manchester City/Argentina) por Divulgação/Manchester City
Vitinha (PSG/Portugal) por Divulgação
Erling Haaland (Manchester City/Noruega) por Reprodição/Redes Sociais
Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra) por Reprodução/FIFA
Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia) por Reprodução | Instagram
Kylian Mbappé (Real Madrid/França) por Reprodução/Fifa
Lionel Messi (Inter Miami/Argentina) por Reprodução/FIFA
Michael Olise (Bayern de Munique/França) por Fifa
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr/Portugal) por Reprodução/Redes sociais
Lamine Yamal (Barcelona/Espanha) por Reprodução
1 de 26
David Raya (Arsenal/Espanha) por Reprodução/redes sociais

Vini Jr. fora pelo segundo ano seguido

É o segundo ano consecutivo em que Vini Jr. fica fora da lista de finalistas da FIFPRO. O brasileiro integrou a seleção do ano em 2023 e 2024, mas não esteve entre os 26 indicados em 2025 e volta a ficar de fora agora. 

A ausência confirma a temporada abaixo do esperado para o camisa 7. Na Bola de Ouro 2026, divulgada na semana passada, Vini terminou em 17º lugar, a pior colocação desde que passou a figurar entre os finalistas do prêmio, em 2022. Dois anos antes, em 2024, ele tinha sido vice-campeão. 

Gabriel Magalhães é o único brasileiro

Se Vini ficou de fora, Gabriel Magalhães vive o melhor momento da carreira. Peça central da defesa do Arsenal, o zagueiro foi titular na campanha do título da Premier League 2025/26, que encerrou um jejum de 22 anos do clube. Ele também esteve entre os 30 indicados à Bola de Ouro, terminando em 21º. 

Na lista da FIFPRO, disputa uma das três vagas de defensor com nomes como Virgil van Dijk, Achraf Hakimi e o companheiro de clube William Saliba. 

A presença de um único brasileiro marca uma queda em relação ao ano passado, quando o país teve três finalistas: o goleiro Alisson, o zagueiro Marquinhos e o atacante Raphinha. Desta vez, nenhum dos três entrou na lista. 

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Espanha campeã do mundo domina a lista

A Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026, é o país com mais indicados: seis. São eles o goleiro David Raya, os defensores Pau Cubarsí e Marc Cucurella, os meio-campistas Pedri e Rodri, eleito o melhor jogador do Mundial, e o atacante Lamine Yamal. Portugal e França aparecem em seguida, com quatro representantes cada. 

A lista também tem veteranos. Lionel Messi, dono do recorde de 17 aparições na seleção da FIFPRO, e Cristiano Ronaldo estão entre os atacantes, ao lado de Harry Kane, vencedor da Bola de Ouro 2026, Kylian Mbappé e Erling Haaland. 

Quando sai a seleção da FIFPRO 2026?

O FIFPRO Men’s World 11 será anunciado na próxima segunda-feira (9), às 13h (de Brasília), nas plataformas digitais da entidade. O time terá o goleiro, os três defensores, os três meio-campistas e os três atacantes mais votados em suas posições. A 11ª vaga fica com o jogador de linha que tiver a maior votação entre os que sobrarem. 

Tags:

Vini jr.

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