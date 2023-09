Sem Zeca, Vitória está pronto para enfrentar o Ituano; confira provável escalação

Em treino na Toca do Leão, da esquerda para a direita: Matheus Trindade, Iury Castilho, Dudu e Yan Souto. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória está pronto para entrar em campo pela 29ª rodada da Série B do Brasileiro. O rubro-negro encerrou na manhã desta quinta-feira (21) os preparativos para o jogo contra o Ituano. A bola rola na sexta-feira (22), às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu, no interior de São Paulo.



A delegação iniciaria a viagem às 15h15, com destino final em Indaiatuba, cidade próxima a Itu, onde ficará hospedada até horas antes do jogo. No entanto, um problema técnico ocorrido com a aeronave que levaria o grupo até Campinas provocou o cancelamento do voo quando os jogadores já estavam acomodados, assim como os demais passageiros.

De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o comandante da aeronave informou que uma ave entrou na turbina do avião no voo anterior e o equipamento precisou de reparos técnicos. A delegação aguarda no aeroporto a decisão da companhia aérea.

Para a partida, o técnico Léo Condé contará com os retornos do volante Dudu e do atacante Iury Castilho, que estão novamente à disposição após cumprirem suspensão. O primeiro pode reaparecer no time, mas a tendência é que o segundo fique como opção no banco de reservas, já que Léo Gamalho marcou dois gols na vitória por 3x0 contra o Avaí, na rodada passada, e ganhou elogios do comandante rubro-negro.

“Léo passou por um drama pessoal, conseguiu zerar, ficar bem. E voltou a treinar forte como estava no início do ano”, afirmou Léo Condé, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, se referindo ao câncer de pele superado pelo jogador nesta temporada.

“É um cara frio dentro da área para definir, tem cabeceio, chute. Também fez gol de pênalti. É um exímio cobrador. Tudo isso fez com que melhorasse a média dele. Mas, principalmente, o aspecto físico melhorou bastante. E a equipe também tem conseguido criar chances para ele. Não à toa, a gente tem o segundo melhor ataque da competição”, completou o treinador. Apenas o Sport, dono de 40 gols, supera o araque da equipe baiana.

Dos 39 gols marcados pelo Vitória na Série B, oito têm a assinatura de Léo Gamalho, artilheiro do time na competição. Apenas três jogadores superam o centroavante rubro-negro na divisão de acesso. Gustavo Coutinho, do Atlético-GO, balançou a rede 12 vezes. Wagner Love, do Sport, e Erick, do Ceará, marcaram 10 vezes cada.

Diante do Ituano, Léo Condé não poderá repetir a escalação do time que venceu o Avaí, na rodada passada. O lateral direito Zeca, utilizado na lateral esquerda contra a equipe catarinense, apresentou cansaço muscular e ficou fora da lista de relacionados.

Com isso, o lateral esquerdo Edson Lucas pode estrear com a camisa vermelha e preta. Outra opção é deslocar o meia-atacante Matheusinho do meio para a ala esquerda e formar o meio-campo com três volantes.

Dudu é a opção para reforçar a marcação. Gegê, autor de um golaço contra o Avaí, tem mais recursos para contribuir na armação de jogadas. Um dos dois reforçaria o setor ao lado de Matheus Trindade e Rodrigo Andrade.

Com 52 pontos, o Vitória lidera a Série B e vai defender o topo da tabela contra o Ituano. O time paulista é o 14º colocado, com 33 pontos.