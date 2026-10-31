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Sensação da Premier League surpreende, bate Manchester City fora de casa e cola nos líderes

Equipe de Fabian Hürzeler chegou aos 19 pontos e está a dois do Manchester City e do Arsenal

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 14:26

Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad,
Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad, Crédito: Reprodução/Premier League

O Brighton venceu o Manchester City por 1 a 0 neste sábado (31), no Etihad Stadium, pela nona rodada da Premier League, e confirmou o bom momento na competição. Com o resultado, a equipe comandada por Fabian Hürzeler chegou aos 19 pontos e assumiu a terceira colocação, apenas dois atrás do próprio City, que soma 21.

A vitória reforça a campanha do Brighton, que já havia derrotado o Arsenal por 3 a 0 na quinta rodada. O time visitante mostrou organização desde o início e aproveitou uma falha de Matheus Nunes para abrir o placar. Ayari marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo, período em que o City encontrou dificuldades para criar oportunidades e pouco ameaçou o goleiro Bart Verbruggen.

Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad

Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad por Reprodução
Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad por Reprodução
Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad por Reprodução
Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad, por Reprodução/Premier League
Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad, por Reprodução/Premier League
Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad, por Reprodução/Premier League
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Brighton vence o Manchester City por 1 a 0 no Etihad por Reprodução

Na etapa final, a equipe de Manchester aumentou a pressão em busca do empate, mas esbarrou na atuação do goleiro holandês. Verbruggen fez pelo menos quatro defesas importantes, em finalizações de Ndiaye, aos seis minutos, Matheus Nunes, aos 16, O'Reilly, aos 43, e Doku, já nos acréscimos.

Com o triunfo fora de casa, o Brighton se mantém entre os primeiros colocados e acompanha de perto a disputa pela liderança. O Arsenal, que também tem 21 pontos, enfrenta o Liverpool neste domingo e pode assumir a ponta isolada da tabela.

Standings provided by Sofascore

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Tags:

Premier League Manchester City

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