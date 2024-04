TÊNIS

Sensação da temporada, João Fonseca entra no Top 250 do ranking e recebe convite de Madri

O tenista de apenas 17 anos deu um salto de 34 posições

Estadão

Publicado em 22 de abril de 2024 às 11:01

Tenista João Fonseca Crédito: Tiriac Open

Sensação da temporada, o brasileiro João Fonseca entrou oficialmente no Top 250 do ranking da ATP nesta segunda-feira (22). O tenista de apenas 17 anos deu um salto de 34 posições e figura no 242º posto da lista após a boa campanha no Torneio de Bucareste, na Romênia, na semana passada.

Fonseca alcançou as quartas de final pela segunda vez na carreira numa competição de nível ATP. A primeira foi o Rio Open, em fevereiro. O brasileiro havia iniciado a temporada 2024 na modesta 730ª colocação. Este é o seu primeiro ano entre os profissionais, após encerrar a trajetória como juvenil como campeão do US Open e número 1 do mundo.

A rápida ascensão vem rendendo ao tenista carioca bons convites no circuito. No fim de semana, ele ganhou uma vaga na chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Será a primeira vez que Fonseca jogará uma competição deste nível, abaixo apenas dos torneios de Grand Slam.

O brasileiro vai estrear contra o americano Alex Michelsen, outra promessa do tênis mundial. O tenista dos Estados Unidos tem apenas 19 anos e já aparece no 70º posto do ranking. A primeira partida de Fonseca num Masters 1000 ainda não tem data definida.

A atualização desta segunda-feira também marcou o crescimento de outros tenistas brasileiros no ranking. Thiago Wild, número 1 do País, alcançou sua melhor marca da carreira ao subir quatro colocações e atingir o 63º posto. Felipe Meligeni subiu três posições e figura em 128º.

No feminino, Beatriz Haddad Maia perdeu uma posição. Agora aparece no 14º lugar, atrás da italiana Jasmine Paolini, uma de suas principais rivais no circuito.

No Top 10, a lista da WTA registrou apenas uma mudança. A checa Marketa Vondrousova subiu uma posição e desbancou a chinesa Qinwen Zheng, ocupando agora a sétima colocação. No topo, a polonesa Iga Swiatek alcançou a marca de 100 semanas na posição. No masculino, não houve alterações na lista dos 10 melhores do mundo.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Novak Djokovic (SER), 9.990 pontos

2º - Jannik Sinner (ITA), 8.660

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 8.145

4º - Daniil Medvedev (RUS), 7.085

5º - Alexander Zverev (ALE), 5.425

6º - Casper Ruud (NOR), 4.480

7º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.030

8º - Andrey Rublev (RUS), 3.830

9º - Hubert Hurkacz (POL), 3.675

10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.640

Veja a lista das 10 melhores do ranking feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), 10.560 pontos

2º - Aryna Sabalenka (BEL), 7.848

3º - Coco Gauff (EUA), 7.258

4º - Elena Rybakina (CAS), 6.293

5º - Jessica Pegula (EUA), 4.870

6º - Maria Sakkari (GRE), 4.195

7º - Marketa Vondrousova (RCH), 4.090

8º - Qinwen Zheng (CHN), 4.000

9º - Ons Jabeur (TUN), 3.533