Hulk deseja ampliar artilharia com a camisa do Galo. Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG

Apesar de ter chances remotas de conquistar o título do Brasileirão, o Atlético-MG tem outras motivações na partida contra o Bahia, nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Fonte Nova, que marca o encerramento da Série A.



Na tarde desta terça-feira (5), o atacante Hulk afirmou que tentará, diante do tricolor, chegar ao centésimo gol com a camisa Galo. Atualmente ele soma 95 tentos.



"Seria especial se conseguisse amanhã esses cinco gols para bater logo esse 100º. É uma marca histórica no grande clube, é uma grande camisa, que representa tanto para o futebol brasileiro e mundial. Mas a gente vai caminhando passo a passo e tentar fazer o máximo de gol possível em cada jogo", disse o jogador durante entrevista no CT do Atlético.

Vice-líder do Brasileirão, o Atlético-MG tem três pontos a menos do que o líder Palmeiras. Para desbancar o rival e ficar com a taça, o alvinegro teria que vencer o Bahia e torcer por uma derrota paulista para o Cruzeiro. Além disso, seria preciso tirar a diferença de oito gols no saldo.