Série B: luta pelo acesso na rodada final tem 6 times e 2 vagas

Vitória e Criciúma confirmaram acesso antecipado; restam duas vagas. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória pode até estar relaxado e vivendo seu próprio carnaval após o título conquistado, mas a última rodada da Série B tem muita emoção em disputa. Isso porque dez dos 20 times da competição ainda não sabem qual divisão vão disputar no ano de 2024.



São duas vagas em aberto para a Série A e outras duas para os rebaixados para a Série C. Ao todo, oito dos dez jogos da 38ª rodada têm equipes envolvidas em pelo menos uma dessas brigas. O destaque maior é para a disputa em busca de lugar na elite do futebol brasileiro, que tem seis equipes com chances de comemorar uma das vagas neste sábado (25). Todos os jogos acontecem às 17h.

Além do Leão, a outra equipe já confirmada na Série A é o Criciúma. Na sequência, seis times estão separados por apenas dois pontos: Juventude, Vila Nova, Atlético-GO, Novorizontino, Mirassol e Sport jogam a vida em busca do objetivo de terminar entre os quatro primeiros. Nenhuma das seis equipes se enfrenta nessa última rodada. Quem tem alguma vantagem nesse momento são as equipes do Juventude e Vila Nova, que começam a rodada dentro do grupo dos quatro primeiros colocados.

BRIGA PELO G-4

3º- Juventude - 62 pontos

4º- Vila Nova - 61 pontos

5º- Atlético-GO - 61 pontos

6º- Novorizontino - 60 pontos

7º- Mirassol - 60 pontos

8º- Sport - 60 pontos



Na ponta oposta da tabela, quatro equipes ainda tentam fugir do rebaixamento para a Série C. Uma delas é a Chapecoense, adversária do Vitória. Assim como a briga no topo, as equipes estão separadas por dois pontos. Tombense e Chapecoense começam a rodada na zona da degola com 37 pontos, enquanto Ponte Preta e Sampaio Corrêa tem 39 e estão fora do Z-4. A briga entre os quatro também não terá confronto direto na rodada decisiva. Londrina e ABC apenas cumprem tabela, já rebaixados.

BRIGA CONTRA O Z-4

15º- Sampaio Corrêa - 39 pontos

16º- Ponte Preta - 39 pontos

17º- Tombense - 37 pontos

18º- Chapecoense - 37 pontos



Veja a lista completa de partidas da última rodada da Série B, e o que está em jogo em cada uma delas: