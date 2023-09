Série B: Sport fica no empate com o Botafogo-SP, fora de casa

Com gols marcados no primeiro tempo, Botafogo e Sport empataram por 1 a 1 neste domingo, no encerramento da 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu na Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP). Thassio abriu o marcador para o time paulista e Jorginho empatou para o Sport.



O time paulista vai aos 35 pontos, na 12ª colocação e completa oito rodadas sem vencer na competição - são cinco empates e três derrotas. O Sport é o segundo colocado, com 46 pontos. Apesar da vice-liderança, o time pernambucano vive queda de desempenho na competição. O Sport está há quatro jogo sem vencer e vinha de duas derrotas seguidas, para Guarani e Ituano.