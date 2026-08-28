ATIVIDADE FÍSICA

Seu tênis de corrida pode estar na hora de ser trocado; veja os sinais

Especialista explica como identificar o desgaste do calçado, quantos quilômetros ele costuma durar e quando é melhor alternar entre dois pares

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:00

Corrida em alta: como escolher o tênis adequado e reduzir o risco de lesões? Crédito: Goncalo Costa

A corrida tem conquistado cada vez mais espaço na rotina dos brasileiros. Segundo dados do Panorama Setorial Fitness Brasil, corrida e caminhada representaram 28% das atividades físicas praticadas no país em 2025, superando a musculação, que correspondeu a 26%. O levantamento também aponta um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.

Com a modalidade em alta, aumenta também a procura por equipamentos e acessórios voltados à prática. Diante da variedade de modelos, tecnologias, sistemas de amortecimento e faixas de preço, uma das principais dúvidas é como escolher o tênis mais adequado, especialmente para quem está começando a correr.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte 1 de 10

Segund o professor de Educação Física Thiago Arruda, do IBMR, integrante do Ecossistema Ânima, o tênis é uma das ferramentas de proteção do corredor. A cada passada, o corpo absorve um impacto equivalente a duas ou três vezes o próprio peso corporal.

“Um tênis adequado é projetado para dissipar essas forças de reação do solo, estabilizar o tornozelo e devolver energia elástica, poupando estruturas anatômicas como cartilagens, ligamentos e tendões, além de melhorar a economia de corrida”, explica.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade 1 de 13

O que observar na hora da escolha?

“O critério principal deve ser o conforto percebido logo no primeiro calce, sem apertos ou pontos de atrito. Também é preciso levar em consideração o tipo de pisada, o terreno onde você mais treina e o drop, que é a diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé. Drops mais altos poupam a panturrilha e o tendão do calcâneo”, orienta Arruda.

O tamanho também merece atenção. Como os pés sofrem um inchaço natural durante a atividade física, o professor explica que pode ser interessante escolher um tênis de meio a um número maior do que o calçado utilizado no dia a dia.

Mesmo quando o tênis ainda aparenta estar em boas condições, sua capacidade de amortecimento pode diminuir com o uso. A durabilidade varia de acordo com fatores como o peso do corredor, a densidade da espuma e as características de cada modelo.

Como referência, a troca costuma ser recomendada entre 500 e 800 quilômetros rodados. No entanto, a quilometragem não deve ser o único parâmetro considerado.

“Mais importante do que o hodômetro é observar os sinais do corpo e do material: se a sola estiver com desgaste torto, o calcanhar mole ou se você começar a sentir dores articulares incomuns em treinos de rotina, a vida útil acabou”, acrescenta.

Para quem corre várias vezes por semana, o especialista recomenda também considerar o revezamento entre os calçados.

“Alternar entre dois pares diferentes dá tempo para a espuma descompactar e ainda oferece estímulos variados ao sistema neuromuscular”, conclui.

Os tênis de corrida para treinos diários 1 de 18

Risco de lesões

O tênis não é, isoladamente, responsável pelo surgimento de lesões. Ainda assim, a escolha do calçado pode influenciar o risco quando ele não atende às demandas mecânicas da atividade.

“O uso de um tênis inadequado pode aumentar o risco de lesões, embora não seja, isoladamente, um fator causal. Quando o calçado não supre a demanda mecânica ou força o corpo a compensações, podem surgir mais facilmente problemas comuns na corrida, como fascite plantar, canelite, tendinopatia do calcâneo, síndrome da dor patelofemoral no joelho e até microfraturas por estresse na tíbia ou nos metatarsos, causadas pelo impacto repetitivo”, alerta o professor.