Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Seu tênis de corrida pode estar na hora de ser trocado; veja os sinais

Especialista explica como identificar o desgaste do calçado, quantos quilômetros ele costuma durar e quando é melhor alternar entre dois pares

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 14:00

Corrida em alta: como escolher o tênis adequado e reduzir o risco de lesões?
Corrida em alta: como escolher o tênis adequado e reduzir o risco de lesões? Crédito: Goncalo Costa

A corrida tem conquistado cada vez mais espaço na rotina dos brasileiros. Segundo dados do Panorama Setorial Fitness Brasil, corrida e caminhada representaram 28% das atividades físicas praticadas no país em 2025, superando a musculação, que correspondeu a 26%. O levantamento também aponta um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.

Com a modalidade em alta, aumenta também a procura por equipamentos e acessórios voltados à prática. Diante da variedade de modelos, tecnologias, sistemas de amortecimento e faixas de preço, uma das principais dúvidas é como escolher o tênis mais adequado, especialmente para quem está começando a correr.

Os tênis de corrida indicados para quem está começando no esporte

Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes.Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Olympikus Corre Max. Olympikus Corre Max Destinado para corredores que priorizam conforto e amortecimento, o Corre Max é indicado para corridas leves e treinos de menor intensidade. O modelo traz a tecnologia Eleva Pro Max na entressola, que oferece mais leveza, maciez e responsividade, proporcionando sensação de máximo conforto durante a corrida. O cabedal com tecnologia Hypersox 2.0 oferece ajuste confortável e respirabilidade, enquanto o solado Gripper aumenta a aderência e a estabilidade nas passadas. É o tênis ideal considerado ideal pela marca para quem quer começar a correr com segurança e sensação de suavidade.Preço sugerido: R$549,99 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono. Preço sugerido: R$499 por Divulgação
Asics Dynablast. Já o Dynablast™ 5 combina conforto, leveza e versatilidade para corridas e treinos do dia a dia. O modelo oferece cabedal em engineered jacquard mesh, que melhora a respirabilidade e o ajuste aos pés, além da tecnologia FF Blast™ Plus na entressola, responsável por proporcionar amortecimento leve e resposta rápida durante a corrida. Inspirado em um trampolim, o design do solado ajuda a impulsionar a passada e aumentar a sensação de retorno de energia. O modelo também incorpora materiais reciclados e processos produtivos que reduzem o consumo de água e emissões de carbono.Preço sugerido: R$499 por Divulgação
1 de 10
Olympikus Corre Vento 3. Pensado como a nova porta de entrada da Família Corre, o Corre Vento 3 combina tecnologia, conforto e excelente custo-benefício para quem está começando na corrida. O modelo mantém o DNA de performance da linha, com cabedal respirável e estrutura leve, ideal para os primeiros treinos e para quem busca versatilidade no dia a dia. De acordo com a marca, a proposta do tênis é entregar uma experiência confortável e dinâmica sem abrir mão da performance, acompanhando a evolução do corredor desde os primeiros quilômetros. Preço sugerido: R$499 por Reprodução

Segund o professor de Educação Física Thiago Arruda, do IBMR, integrante do Ecossistema Ânima, o tênis é uma das ferramentas de proteção do corredor. A cada passada, o corpo absorve um impacto equivalente a duas ou três vezes o próprio peso corporal.

“Um tênis adequado é projetado para dissipar essas forças de reação do solo, estabilizar o tornozelo e devolver energia elástica, poupando estruturas anatômicas como cartilagens, ligamentos e tendões, além de melhorar a economia de corrida”, explica.

Os tênis de corrida para treinos de velocidade

Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação
Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Reprodução
Asics Metaspeed. Desenvolvido para corredores com estilo de passada baseado em cadência, o Metaspeed™ Edge Paris ajuda a aumentar a velocidade por meio do maior número de passadas sem comprometer a eficiência energética. O modelo combina placa de carbono propulsora e a espuma FF Turbo™ Plus, proporcionando leveza, amortecimento responsivo e economia de energia ao longo da corrida. O cabedal Motion Wrap™ 2.0 melhora a respirabilidade e o ajuste, enquanto o solado Asicsgrip™ garante aderência e durabilidade.Preço sugerido: R$ 2.199,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Olympikus Corre Turbo. Desenvolvido para treinos de ritmo e velocidade, o Corre Turbo foi formatado para corredores que já têm uma relação mais intensa com a corrida e querem elevar a performance. Mesmo sem placa de carbono, é um modelo que entrega potência, leveza e responsividade graças às tecnologias aplicadas na entressola e na construção do cabedal. O tênis foi pensado para quem busca baixar o pace (ritmo) e aumentar a eficiência nos treinos rápidos, mantendo o conforto e o custo-benefício característicos da marca.Preço sugerido: R$699,99 por Divulgação
Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
Asics Magic Speed. Voltado para treinos rápidos e provas, o Magic Speed™ 5 oferece uma passada mais responsiva e eficiente. Cerca de 50g mais leve que a versão anterior do modelo, ele combina as tecnologias FF Leap™ e FF Blast™ Plus na entressola com uma placa de carbono reprojetada, favorecendo impulsão e controle durante a corrida. O drop reduzido e a construção mais baixa ajudam a proporcionar maior estabilidade e sensação de velocidade.Preço sugerido: R$1.399,99 por Divulgação
Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
Asics Megablast. O Megablast™ promete ser um dos modelos mais responsivos da Asics, desenvolvido para oferecer alto retorno de energia em diferentes ritmos e distâncias. A entressola com espuma FF Turbo²™ proporciona sensação leve, elástica e altamente responsiva, enquanto o cabedal em engineered woven mesh amplia a respirabilidade e reduz a necessidade de costuras. O solado Asicsgrip™ contribui para maior aderência em diferentes tipos de terreno.Preço sugerido: R$ 1.999,99 por Divulgação
1 de 13
Olympikus Corre Grafeno 3. Já uma referência em treinos de alta performance, o Corre Grafeno 3 foi o primeiro tênis com placa de grafeno em sua terceira geração. A evolução do veio para oferecer ainda mais resistência, propulsão e conforto, com nova placa de impulsão que reduz deformações e aumenta a eficiência da passada. Desenvolvido para corredores que treinam com intensidade e volume, o Grafeno 3 combina estabilidade, responsividade e durabilidade, sendo ideal para treinos velozes e busca por recordes pessoais.Preço sugerido: R$799,99 por Divulgação

O que observar na hora da escolha?

“O critério principal deve ser o conforto percebido logo no primeiro calce, sem apertos ou pontos de atrito. Também é preciso levar em consideração o tipo de pisada, o terreno onde você mais treina e o drop, que é a diferença de altura entre o calcanhar e a ponta do pé. Drops mais altos poupam a panturrilha e o tendão do calcâneo”, orienta Arruda.

O tamanho também merece atenção. Como os pés sofrem um inchaço natural durante a atividade física, o professor explica que pode ser interessante escolher um tênis de meio a um número maior do que o calçado utilizado no dia a dia.

Mesmo quando o tênis ainda aparenta estar em boas condições, sua capacidade de amortecimento pode diminuir com o uso. A durabilidade varia de acordo com fatores como o peso do corredor, a densidade da espuma e as características de cada modelo.

Como referência, a troca costuma ser recomendada entre 500 e 800 quilômetros rodados. No entanto, a quilometragem não deve ser o único parâmetro considerado.

“Mais importante do que o hodômetro é observar os sinais do corpo e do material: se a sola estiver com desgaste torto, o calcanhar mole ou se você começar a sentir dores articulares incomuns em treinos de rotina, a vida útil acabou”, acrescenta.

Para quem corre várias vezes por semana, o especialista recomenda também considerar o revezamento entre os calçados.

“Alternar entre dois pares diferentes dá tempo para a espuma descompactar e ainda oferece estímulos variados ao sistema neuromuscular”, conclui.

Os tênis de corrida para treinos diários

Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Nimbus 28. Esse tênis é reconhecido como um dos modelos mais confortáveis da Asics. O Gel-Numbus™ 28 foi desenvolvido pensando em corredores que priorizam amortecimento e conforto em corridas longas. Cerca de 25g mais leve que a versão anterior, o tênis combina a espuma FF Blast™ Plus com a tecnologia PureGel™, proporcionando absorção de impacto suave e sensação de maciez durante toda a corrida. O cabedal em malha tecnológica oferece ajuste confortável e maior respirabilidade. Preço sugerido: R$1.299,99 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Asics Cumulus 28. Segundo a marca, o Gel-Cumulus™ 28 é um modelo leve e versátil, desenvolvido para proporcionar uma corrida suave e confortável desde os primeiros treinos. A entressola com tecnologia FF Blast™ Max oferece alto retorno de energia e sensação de maciez durante as passadas, enquanto o solado com tecnologia Fluidride™ favorece transições mais fluidas ao longo da corrida. Já a borracha Ahar™ LO aumenta a durabilidade e a tração nas áreas de maior desgaste, garantindo mais segurança para corredores iniciantes. Preço sugerido: R$899 por Divulgação
Olympikus Corre 5. Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99 por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5;.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
Olympikus Corre 5.  Essa é a nova geração do tênis mais usado pelos brasileiros no Strava por três anos consecutivos. Desde o lançamento, o Corre 5 veio ainda mais tecnológico para acompanhar diferentes tipos de treino e perfis de corredores. O modelo traz a inédita entressola PY-VA, combinação de EVA com Pebax, tecnologia referência mundial em amortecimento e retorno de energia. A nova geometria, com base mais alta e larga, oferece mais conforto e estabilidade sem aumentar o peso do tênis. O solado com borracha Ultrax amplia a durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o cabedal respirável e o design minimalista reforçam a versatilidade do modelo para a rotina de treinos. Preço sugerido: R$599,99   por Divulgação
1 de 18
Asics Novablast. A marca desenvolveu o Novablast™ 5 para oferecer uma corrida leve, energética e confortável na rotina de treinos. A versão mais nova tem geometria da entressola que potencializa o retorno de energia, enquanto a tecnologia FF Blast™ Max proporciona amortecimento macio e responsivo. O modelo também conta com cabedal em engineered jacquard mesh, que amplia a ventilação e o ajuste aos pés, além de construção inspirada em trampolim para aumentar a sensação de impulsão durante a passada. Parte dos materiais utilizados no cabedal é reciclada, reforçando iniciativas de sustentabilidade da marca. Preço sugerido: R$799 por Divulgação

Risco de lesões

O tênis não é, isoladamente, responsável pelo surgimento de lesões. Ainda assim, a escolha do calçado pode influenciar o risco quando ele não atende às demandas mecânicas da atividade.

“O uso de um tênis inadequado pode aumentar o risco de lesões, embora não seja, isoladamente, um fator causal. Quando o calçado não supre a demanda mecânica ou força o corpo a compensações, podem surgir mais facilmente problemas comuns na corrida, como fascite plantar, canelite, tendinopatia do calcâneo, síndrome da dor patelofemoral no joelho e até microfraturas por estresse na tíbia ou nos metatarsos, causadas pelo impacto repetitivo”, alerta o professor.

Dores e desconfortos incomuns durante os treinos também devem ser observados, principalmente quando surgem durante atividades que já fazem parte da rotina do corredor.

Tags:

Corrida Corrida de rua

Mais recentes

Imagem - Atacante vai a julgamento após entrada que fez rival cair de pescoço no gramado; veja possíveis punições

Atacante vai a julgamento após entrada que fez rival cair de pescoço no gramado; veja possíveis punições
Imagem - Atacante da Seleção Brasileira fica perto da Arábia Saudita em negócio de R$ 390 milhões

Atacante da Seleção Brasileira fica perto da Arábia Saudita em negócio de R$ 390 milhões
Imagem - Quanto o brasileiro Alison Piu ganhou de premiação por quebrar recorde mundial em torneio?

Quanto o brasileiro Alison Piu ganhou de premiação por quebrar recorde mundial em torneio?