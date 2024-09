GINÁSTICA

Simone Biles aposenta salto 'mais difícil do mundo' após Olimpíada de Paris

No caso do segundo elemento batizado por Biles no salto, depois da entrada, é realizado um duplo mortal carpado. A ginasta americana, que homologou o salto no Mundial da Antuérpia, em 2023, é a única a conseguir realizar o movimento, que tem o maior grau de dificuldade do esporte - ela parte de uma nota de 6,400 pela dificuldade de execução.

No Biles II, ela pode tirar, no máximo, 16,400, pela nota de dificuldade e execução. Em comparação, Rebeca Andrade, com o Cheng, parte de uma nota inicial de 15,600. As duas rivalizaram no pódio em Paris, com a americana se rendendo à brasileira após a final do individual geral. "Essa medalha de ouro significa o mundo pra mim, mas acho que não consigo mais competir com a Rebeca", disse, em tom de brincadeira, após a conquista. "Estou muito orgulhosa dela, ela chegou perto demais. Nunca tive uma atleta tão próxima".