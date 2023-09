Simone Biles confirma presença no Mundial de ginástica artística

Simone Biles voltou a dar sinais de que deve estar presente nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A supercampeã americana confirmou que vai disputar o Mundial de ginástica artística, na cidade belga de Antuérpia, no fim do mês A atleta de 26 anos vem retornando gradualmente às competições neste ano.



Sua presença foi confirmada pela federação de ginástica dos Estados Unidos. Biles foi incluída na equipe de cinco ginastas do país. O Mundial será disputado entre os dias 30 deste mês e 8 de outubro. E será realizado justamente onde Biles conquistou o primeiro dos seus cinco títulos mundiais no individual geral, em 2013, quando tinha apenas 16 anos.