Simone Biles quer voltar às Olimpíadas: 'Caminho que adoraria seguir'

Dona de sete medalhas olímpicas, Simone Biles já deixou os Jogos Olímpicos de Paris 2024 mais interessantes. Ela confirmou, pela primeira vez, o desejo de participar da competição. A ginasta havia se afastado do esporte depois da Olimíada de Tóquio, em 2021, para cuidar de sua saúde mental. A declaração foi dada ao programa "Today", da rede de televisão norte-americana NBC.



"Exatamente agora eu diria que as Olimpíadas são um caminho que eu adoraria seguir. Então eu não me importaria se você colocasse na seção ‘sim’", respondeu Biles à apresentadora, que perguntou se poderia apostar que a ginasta vai a Paris.