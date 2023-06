Simone Biles voltará a competir na ginástica após pausa de 2 anos

A ginasta americana Simone Biles voltará a competir em agosto, em sua primeira participação oficial desde os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. A presença da atleta, considerada uma das maiores ginastas da histórica, foi confirmada pelo Comitê Olímpico dos Estados Unidos, nesta quarta-feira.



Biles pretende fazer seu retorno no U.S. Classic, na cidade de Chicago, no dia 5 de agosto. O torneio, de menor porte e disputado em apenas um dia, ajuda a definir as classificadas para o Campeonato Nacional dos Estados Unidos, a ser disputado no fim de julho, em San José, na Califórnia.