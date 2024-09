TÊNIS

Sinner mantém temporada perfeita com grande triunfo sobre Fritz e o inédito título do US Open

Foi o 16º título do italiano, sendo 14 em quadras duras, sua especialidade, e o primeiro a seu país no Grand Slam norte-americano

Estadão

Publicado em 8 de setembro de 2024 às 19:00

Jannik Sinner é o novo campeão do US Open Crédito: Divulgação/US Open

Jannik Sinner é o novo campeão do US Open. A primeira conquista do italiano no Grand Slam nova-iorquino veio com vitória contundente sobre o norte-americano Taylor Fritz, em sets diretos, parciais de 7/5, 6/4 e 7/5 neste domingo, no lotado Artur Ashe Stadium, após 2h17 de jogo. Em sua temporada mais vencedora, na qual chegou ao topo do ranking, o jovem de 23 anos celebra a campanha perfeita em decisões, ao erguer o sexto troféu.

Sinner abriu a temporada com o título do Aberto da Austrália e ainda se sagrou campeão nos Masters 1000 de Miami e Cincinnati, além dos ATPs 500 de Roterdã e Halle, até chegar ao US Open neste domingo. Foi o 16º título do italiano, sendo 14 em quadras duras, sua especialidade, e o primeiro a seu país no Grand Slam norte-americano.

A compatriota Flavia Pennetta conquistou o US Open em 2015, enquanto no masculino a Itália jamais havia chegado à final entre os homens. Sinner quebrou o tabu após cair nas oitavas em 2023.

Diante de Fritz, o líder do ranking entrou em quadra para um tira-teima após uma vitória para cada lado em Indian Wells, também nos Estados Unidos. Mas com gigante retrospecto de nove vitórias contra tenistas dos Estados Unidos no ano - não perdeu para norte-americanos em 2024 e aumentou o tabu para 10, sendo quatro triunfos apenas no US Open.

Apesar de os Grand Slams terem chegado ao fim, o calendário de tênis continua até novembro, quando ocorre o ATP Finals, em Turim. E Sinner continuará em ação, já que tem de defender os pontos dos títulos do China Open, por exemplo, que começa no fim de setembro, e do Aberto da Áustria, entre 18 e 28 de outubro.

O JOGO

Na batalha extra com as dores no punho esquerdo, Sinner entrou no Arthur Ashe Stadium já acostumado a enfrentar e pressão da torcida local. Apenas na atual edição do US Open, já havia enfrentado e passado fácil por três norte-americanos: Mackenzie McDonald (3 a 1), Alex Michelsen (3 a 0) e Tommy Paul (3 a 0). E tinha campanha perfeita no ano, ganhado nove vezes de tenistas dos Estados Unidos.

O italiano ganhou no sorteio, optou por receber e no primeiro ponto já mandou bola na linha, mostrando que seria agressivo. Um tanto nervoso ao defender o país diante de tanta celebridade -, Maria Sharapova, Jon Bon Jovi, Dustin Hoffman, Molly Ringwald, Taylor Swift e o namorado Travis Kelce, o também vencedor do super Bowl Patrick Mahomes e a esquiadora Mikaela Shiffrin, entre outros - Fritz perdeu o serviço de cara ao mandar bola fácil para fora. E ficou logo com 2 a 0 contra.

Na busca pelo fim do tabu no US Open, pois desde 2003 com Andy Roddick que os Estados Unidos não tinham um campeão, Fritz respirou fundo, se concentrou e conseguiu devolver a quebra rapidamente. Logo buscou a virada para 3 a 2. Além de Roddick, apenas Arthur Ashe, Stan Smith, Jimmy Connors, John McEnroe, Pete Sampras e Andre Agassi haviam sido campeões do último Grand Slam do ano em casa.

Para alegria do impressionante público na maior quadra do circuito mundial, a decisão ficou bastante equilibrada, com longas trocas de bolas e jogadas fantásticas, como a curta de Sinner para quebrar novamente, e abrir 4 a 3. O italiano sacou bem e pressionou o serviço para fechar no segundo set point, com bola para fora de Fritz, em 6 a 3.

Os tenistas voltaram sacando com maior precisão no segundo set e sem dar chances ao oponente. Fritz acelerava mais os pontos para fugir das longas trocas, nas quais vinha se dando mal e parando na rede ou exagerando e mandando fora, perdendo oportunidades.

Em parcial sem quebras e com serviços dominantes, Sinner abriu 5 a 4 e colocou pressão no adversário, que a todo tempo falava sozinho para tentar achar uma saída diante de um líder do ranking jogando em alto nível e sem permitir chances. Com três erros não forçados e uma bola na rede, Fritz "deu" o set ao italiano, com 6 a 4.

Mesmo com Fritz atuando bem, Sinner não dava oportunidades com seu regular jogo de fundo em combinação com saques potentes e golpes seguros por diversas vezes na linha. Errando pouco, o italiano irritava o adversário. A rara dupla falta no quinto game não custou caro, com o favorito abrindo 3 a 2 com linda direita.

Depois de salvar dois break points que encaminhariam a vitória para Sinner, Fritz levantou a torcida em lindo ponto com curta, lob e fechado com smash. A energia positiva recebida da torcida o fez quebrar e virar para 4 a 3, depois 5 a 3 com ace. Sacou para fechar em 6 a 4 e não conseguiu, permitindo o 5 a 5.