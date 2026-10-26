Site oficial ‘anuncia’ Kane, Mbappé e Yamal como vencedores da Bola de Ouro 2026 antes da cerimônia

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Pedro Carreiro
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:59
A noite mais aguardada do futebol mundial começou com uma trapalhada. Horas antes da cerimônia da Bola de Ouro 2026, nesta segunda-feira (26), o site oficial da premiação publicou por engano três reportagens diferentes, cada uma apontando um vencedor: o inglês Harry Kane, o francês Kylian Mbappé e o espanhol Lamine Yamal.
O erro foi revelado pelo jornal britânico Daily Mail. Segundo o veículo, a reportagem alertou os organizadores às 14h23 (horário de Brasília), o que provocou uma corrida de telefonemas e mensagens nos bastidores para tirar o material do ar. Os textos sobre Kane e Mbappé sumiram logo depois, mas o de Yamal ficou disponível por mais de meia hora após o aviso.
Ranking da Bola de Ouro Masculina
Diante da repercussão, a organização da Bola de Ouro se pronunciou no blog ao vivo da cerimônia. Segundo o comunicado, os perfis de alguns indicados, produzidos pelo próprio site, foram publicados de forma involuntária. A nota explica que os textos haviam sido preparados com antecedência para todos os candidatos, prevendo uma eventual vitória de cada um.
A organização garante que o material “não revela, de forma alguma, o pódio”, que, segundo o comunicado, ainda era desconhecido por todos. De acordo com o jornalista Nathan Salt, do Daily Mail, a organização ficou em choque e abriu uma investigação interna para entender como a falha aconteceu.
A gafe abalou um prêmio que depende do sigilo absoluto até o anúncio no palco. Nas redes sociais, os prints das páginas se espalharam rapidamente, e logo começaram a circular também supostos resultados e placares de votação sem qualquer confirmação oficial.
Cada reportagem destacava os argumentos que justificariam a conquista de seu protagonista. O texto sobre Harry Kane celebrava a temporada artilheira do capitão da Inglaterra, que chegou a 61 gols e ajudou o Bayern de Munique a conquistar a tríplice coroa na Alemanha. A página trazia uma seleção dos gols mais marcantes do atacante e atribuía o suposto título à sequência recorde de bolas na rede em campeonatos e copas.
A versão dedicada a Lamine Yamal exaltava o feito histórico que o espanhol alcançaria. Aos 19 anos, o camisa 10 do Barcelona seria o vencedor mais jovem desde a criação do prêmio, em 1956, e o texto chegava a chamá-lo de “novo rei do futebol”.
Já o artigo sobre Kylian Mbappé apontava a regularidade como a grande marca do francês, que seria “a personificação da consistência no mais alto nível”. O texto citava a Copa do Mundo recorde, em que o atacante marcou 10 gols, e mais uma temporada de muitos gols pelo Real Madrid como credenciais para a primeira Bola de Ouro da carreira.
O trio que apareceu nos textos não foi escolhido por acaso: Kane, Yamal e Mbappé estão entre os principais favoritos e nenhum deles venceu o prêmio até hoje. O resultado oficial será anunciado no palco do London Palladium Theatre, na cerimônia que começou às 17h (horário de Brasília), com transmissão gratuita pela DAZN.