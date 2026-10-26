GAFE

Site oficial ‘anuncia’ Kane, Mbappé e Yamal como vencedores da Bola de Ouro 2026 antes da cerimônia

Textos preparados com antecedência foram ao ar por engano horas antes do evento em Londres

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:59

Harry Kane, Mbappé e Yamal foram anunciados vencedores da Bola de Ouro 2026 Crédito: Reprodução/X

A noite mais aguardada do futebol mundial começou com uma trapalhada. Horas antes da cerimônia da Bola de Ouro 2026, nesta segunda-feira (26), o site oficial da premiação publicou por engano três reportagens diferentes, cada uma apontando um vencedor: o inglês Harry Kane, o francês Kylian Mbappé e o espanhol Lamine Yamal.

O erro foi revelado pelo jornal britânico Daily Mail. Segundo o veículo, a reportagem alertou os organizadores às 14h23 (horário de Brasília), o que provocou uma corrida de telefonemas e mensagens nos bastidores para tirar o material do ar. Os textos sobre Kane e Mbappé sumiram logo depois, mas o de Yamal ficou disponível por mais de meia hora após o aviso.

Ranking da Bola de Ouro Masculina 1 de 20

Organização admite erro, mas nega vazamento

Diante da repercussão, a organização da Bola de Ouro se pronunciou no blog ao vivo da cerimônia. Segundo o comunicado, os perfis de alguns indicados, produzidos pelo próprio site, foram publicados de forma involuntária. A nota explica que os textos haviam sido preparados com antecedência para todos os candidatos, prevendo uma eventual vitória de cada um.

A organização garante que o material “não revela, de forma alguma, o pódio”, que, segundo o comunicado, ainda era desconhecido por todos. De acordo com o jornalista Nathan Salt, do Daily Mail, a organização ficou em choque e abriu uma investigação interna para entender como a falha aconteceu.

A gafe abalou um prêmio que depende do sigilo absoluto até o anúncio no palco. Nas redes sociais, os prints das páginas se espalharam rapidamente, e logo começaram a circular também supostos resultados e placares de votação sem qualquer confirmação oficial.

O que diziam os textos

Cada reportagem destacava os argumentos que justificariam a conquista de seu protagonista. O texto sobre Harry Kane celebrava a temporada artilheira do capitão da Inglaterra, que chegou a 61 gols e ajudou o Bayern de Munique a conquistar a tríplice coroa na Alemanha. A página trazia uma seleção dos gols mais marcantes do atacante e atribuía o suposto título à sequência recorde de bolas na rede em campeonatos e copas.

A versão dedicada a Lamine Yamal exaltava o feito histórico que o espanhol alcançaria. Aos 19 anos, o camisa 10 do Barcelona seria o vencedor mais jovem desde a criação do prêmio, em 1956, e o texto chegava a chamá-lo de “novo rei do futebol”.

Já o artigo sobre Kylian Mbappé apontava a regularidade como a grande marca do francês, que seria “a personificação da consistência no mais alto nível”. O texto citava a Copa do Mundo recorde, em que o atacante marcou 10 gols, e mais uma temporada de muitos gols pelo Real Madrid como credenciais para a primeira Bola de Ouro da carreira.