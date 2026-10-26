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Site oficial ‘anuncia’ Kane, Mbappé e Yamal como vencedores da Bola de Ouro 2026 antes da cerimônia

Textos preparados com antecedência foram ao ar por engano horas antes do evento em Londres

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:59

Harry Kane, Mbappé e Yamal foram anunciados vencedores da Bola de Ouro 2026
Harry Kane, Mbappé e Yamal foram anunciados vencedores da Bola de Ouro 2026 Crédito: Reprodução/X

A noite mais aguardada do futebol mundial começou com uma trapalhada. Horas antes da cerimônia da Bola de Ouro 2026, nesta segunda-feira (26), o site oficial da premiação publicou por engano três reportagens diferentes, cada uma apontando um vencedor: o inglês Harry Kane, o francês Kylian Mbappé e o espanhol Lamine Yamal.

O erro foi revelado pelo jornal britânico Daily Mail. Segundo o veículo, a reportagem alertou os organizadores às 14h23 (horário de Brasília), o que provocou uma corrida de telefonemas e mensagens nos bastidores para tirar o material do ar. Os textos sobre Kane e Mbappé sumiram logo depois, mas o de Yamal ficou disponível por mais de meia hora após o aviso.

Ranking da Bola de Ouro Masculina

29º colocado: Sadi Mané (Al-Nasser e Senegal) por Divulgação
29º colocado: William Saliba (Arsenal e França) por Divulgação
2Julián Quiñones (Al-Qadsiah e México) por Divulgação
27º colocado: Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal) por Divulgação
26ºcolocado por Divulgação
25º colocado: Marquinhos (PSG e Brasil) por Divulgação
22º colocado: Lui Díaz (Bayern Munich e Colômbia) por Divulgação
23º colocado: Nuno Mendes (PSG e POrtugal) por Divulgação
22º colocado: Lautaro Martínez (Internazionale e Argentina) por Divulgação
21º colocado: Gabriel Magalhães (Arsenal e Brasil) por Divulgação
2Willian Pacho por Divulgação
19º colocado: João Neves (PSG e Portugal) por Divulgação
18º colocado: Marc Cucurella (Real Madrid e Espanha) por Divulgação
17º colocado: Vini Jr (Real Madrid e Brasil) por Divulgação
16º colocado: Ferran Torres (Espanha) por Divulgação
15º colocado: Declan Rice (Arsenal e Inglaterra) por Divulgação
14º colocado: Vitinha (PSG e Portugal) por Divulgação
13º colocado: Hakimi (PSG e Marrocos) por Divulgação
12º colcoado: por Divulgação
11º colocado: Jude Bellingham (Real Madrid e Inglaterra) por Reprodução
1 de 20
29º colocado: Sadi Mané (Al-Nasser e Senegal) por Divulgação

Organização admite erro, mas nega vazamento

Diante da repercussão, a organização da Bola de Ouro se pronunciou no blog ao vivo da cerimônia. Segundo o comunicado, os perfis de alguns indicados, produzidos pelo próprio site, foram publicados de forma involuntária. A nota explica que os textos haviam sido preparados com antecedência para todos os candidatos, prevendo uma eventual vitória de cada um.

A organização garante que o material “não revela, de forma alguma, o pódio”, que, segundo o comunicado, ainda era desconhecido por todos. De acordo com o jornalista Nathan Salt, do Daily Mail, a organização ficou em choque e abriu uma investigação interna para entender como a falha aconteceu.

A gafe abalou um prêmio que depende do sigilo absoluto até o anúncio no palco. Nas redes sociais, os prints das páginas se espalharam rapidamente, e logo começaram a circular também supostos resultados e placares de votação sem qualquer confirmação oficial.

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O que diziam os textos

Cada reportagem destacava os argumentos que justificariam a conquista de seu protagonista. O texto sobre Harry Kane celebrava a temporada artilheira do capitão da Inglaterra, que chegou a 61 gols e ajudou o Bayern de Munique a conquistar a tríplice coroa na Alemanha. A página trazia uma seleção dos gols mais marcantes do atacante e atribuía o suposto título à sequência recorde de bolas na rede em campeonatos e copas.

A versão dedicada a Lamine Yamal exaltava o feito histórico que o espanhol alcançaria. Aos 19 anos, o camisa 10 do Barcelona seria o vencedor mais jovem desde a criação do prêmio, em 1956, e o texto chegava a chamá-lo de “novo rei do futebol”.

Já o artigo sobre Kylian Mbappé apontava a regularidade como a grande marca do francês, que seria “a personificação da consistência no mais alto nível”. O texto citava a Copa do Mundo recorde, em que o atacante marcou 10 gols, e mais uma temporada de muitos gols pelo Real Madrid como credenciais para a primeira Bola de Ouro da carreira.

O trio que apareceu nos textos não foi escolhido por acaso: Kane, Yamal e Mbappé estão entre os principais favoritos e nenhum deles venceu o prêmio até hoje. O resultado oficial será anunciado no palco do London Palladium Theatre, na cerimônia que começou às 17h (horário de Brasília), com transmissão gratuita pela DAZN.

Tags:

Lamine Yamal Bola de Ouro Kylian Mbappé

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