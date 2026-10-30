CORAJOSA

Skatista brasileira entra para o Guinness por descer megarrampa aos 9 anos

Curitibana Laura Voigt realizou a descida em janeiro, em uma estrutura com mais de 9 metros de altura; certificado oficial foi entregue nesta sexta-feira (30)

Mariana Rios

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:17

Laura Voigt é a skatista mais nova a descer a Megarrampa Crédito: Reprodução

A brasileira Laura Voigt entrou para o Guinness World Records como a skatista mais jovem do mundo a descer uma megarrampa. A conquista foi oficializada nesta sexta-feira (30), com a entrega do certificado à curitibana no mesmo local onde realizou o feito, em janeiro deste ano: a Megarrampa de Greenbox, em Curitiba.

A descida ocorreu em 18 de janeiro, quando Laura tinha 9 anos e enfrentou uma estrutura com mais de 9 metros de altura. O reconhecimento foi concedido após a análise de critérios técnicos, que incluíram a realização do percurso sem auxílio externo, a permanência da atleta sobre o skate durante toda a descida e a conclusão controlada da atividade.

A cerimônia contou com a presença de uma representante do Guinness World Records, além de familiares, convidados e atletas de destaque do skate brasileiro. Entre eles estavam Gui Khury, proprietário da megarrampa e dono de três recordes no Guinness, Luigi Cini e Augusto Akio, medalhista olímpico. Todos são naturais de Curitiba.

Laura começou a andar de skate aos cinco anos e tem em Gui Khury uma de suas principais referências e fontes de inspiração. Aos oito anos, ela já havia descido a megarrampa a partir de um ponto intermediário.