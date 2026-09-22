PARCERIA

Sob gestão de ex-presidente do Bahia, clube tradicional do futebol baiano anuncia novo patrocínio

Acordo envolve as categorias de base do Ypiranga, que completou 120 anos em setembro e tem Guilherme Bellintani como CEO

Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:16

Categorias de base do Ypiranga terão patrocínio da Petrobahia Crédito: Divulgação

O Ypiranga, clube tradicional do futebol baiano, fechou um novo acordo de patrocínio para as suas categorias de base. A Petrobahia passou a apoiar o clube, em uma parceria que contempla as equipes do sub-9 ao sub-17 e está relacionada ao projeto social desenvolvido pela agremiação em Salvador.

A marca da empresa será exibida nas mangas dos uniformes das equipes de base, além de placas de publicidade no entorno do campo e nas arquibancadas do Estádio Deputado Galdino Leite, na Vila Canária, onde o Ypiranga manda seus jogos.

De acordo com a Petrobahia, o objetivo da parceria é contribuir para as atividades voltadas à formação esportiva e cidadã de crianças e adolescentes. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão social, disciplina e desenvolvimento de jovens.

“Para nossa empresa, o esporte funciona como uma poderosa ferramenta de transformação social. Estar ao lado do Ypiranga, apoiando a base, significa investir em oportunidades e contribuir para a formação de crianças e adolescentes que encontram no esporte um caminho de desenvolvimento e novas perspectivas de vida”, afirmou a diretora-presidente da Petrobahia, Iara Schimmelpfeng.

O acordo foi anunciado no mês em que o Ypiranga completou 120 anos de história. Fundado em 1906, o clube é um dos mais tradicionais do futebol da Bahia e soma dez títulos do Campeonato Baiano.

Atualmente, o Ypiranga é administrado por Guilherme Bellintani, que ocupa o cargo de CEO. O dirigente foi presidente do Bahia entre 2018 e 2023, período em que o clube conquistou três títulos estaduais e duas Copas do Nordeste, além de ter conduzido o processo que culminou na venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia ao Grupo City.

Para Bellintani, a chegada da Petrobahia representa mais do que uma exposição de marca e está ligada ao trabalho desenvolvido pelo Ypiranga junto às comunidades.