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Sob gestão de ex-presidente do Bahia, clube tradicional do futebol baiano anuncia novo patrocínio

Acordo envolve as categorias de base do Ypiranga, que completou 120 anos em setembro e tem Guilherme Bellintani como CEO

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:16

Categorias de base do Ypiranga terão patrocínio da Petrobahia
Categorias de base do Ypiranga terão patrocínio da Petrobahia Crédito: Divulgação

O Ypiranga, clube tradicional do futebol baiano, fechou um novo acordo de patrocínio para as suas categorias de base. A Petrobahia passou a apoiar o clube, em uma parceria que contempla as equipes do sub-9 ao sub-17 e está relacionada ao projeto social desenvolvido pela agremiação em Salvador. 

A marca da empresa será exibida nas mangas dos uniformes das equipes de base, além de placas de publicidade no entorno do campo e nas arquibancadas do Estádio Deputado Galdino Leite, na Vila Canária, onde o Ypiranga manda seus jogos. 

De acordo com a Petrobahia, o objetivo da parceria é contribuir para as atividades voltadas à formação esportiva e cidadã de crianças e adolescentes. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão social, disciplina e desenvolvimento de jovens. 

“Para nossa empresa, o esporte funciona como uma poderosa ferramenta de transformação social. Estar ao lado do Ypiranga, apoiando a base, significa investir em oportunidades e contribuir para a formação de crianças e adolescentes que encontram no esporte um caminho de desenvolvimento e novas perspectivas de vida”, afirmou a diretora-presidente da Petrobahia, Iara Schimmelpfeng. 

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O acordo foi anunciado no mês em que o Ypiranga completou 120 anos de história. Fundado em 1906, o clube é um dos mais tradicionais do futebol da Bahia e soma dez títulos do Campeonato Baiano. 

Atualmente, o Ypiranga é administrado por Guilherme Bellintani, que ocupa o cargo de CEO. O dirigente foi presidente do Bahia entre 2018 e 2023, período em que o clube conquistou três títulos estaduais e duas Copas do Nordeste, além de ter conduzido o processo que culminou na venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Bahia ao Grupo City. 

Para Bellintani, a chegada da Petrobahia representa mais do que uma exposição de marca e está ligada ao trabalho desenvolvido pelo Ypiranga junto às comunidades. 

“A relação da Petrobahia com o Ypiranga é muito mais do que um patrocínio, é uma parceria. Afinal, nós podemos ver a importância que é ter parceiros preocupados com o desenvolvimento social das nossas comunidades. Por isso é um prazer enorme ver as duas instituições em um projeto de impacto social e de envolvimento comunitário”, afirmou o CEO do Ypiranga. 

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