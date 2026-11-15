LENDA DA CHAPECOENSE

Sobrevivente de acidente de avião que matou 71 pessoas se aposenta do futebol após levar time que o revelou de volta à Série A

Lateral Alan Ruschel encerrou a carreira aos 37 anos no mesmo dia em que o Juventude garantiu o acesso à elite do Brasileirão

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 08:11

Alan Ruschel se aposentou após acesso do Juventude Crédito: Reprodução

Dez anos depois de sobreviver a uma das maiores tragédias da história do futebol brasileiro, Alan Ruschel se despediu dos gramados em um dia que também entrou para a história do Juventude. Aos 37 anos, o lateral-esquerdo encerrou a carreira profissional neste sábado (14), justamente na partida em que o clube gaúcho confirmou o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Revelado pelo próprio time de Caxias do Sul, ele encerrou a trajetória no futebol onde tudo começou.

A despedida teve um significado especial. Diante da torcida no estádio Alfredo Jaconi, Ruschel entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo da partida contra o Botafogo-SP, recebeu a braçadeira de capitão e disputou os últimos 20 minutos de sua carreira. O Juventude venceu por 2 a 0 e confirmou o acesso à primeira divisão de 2027.

Antes mesmo do início do jogo, o lateral foi recebido com homenagens. Na chegada da delegação ao estádio, torcedores o carregaram nos ombros e cantaram ao lado do jogador. Depois do apito final, ele celebrou a conquista com os companheiros, a esposa e os dois filhos, emocionado com o encerramento de um ciclo que atravessou quase duas décadas.

ALAN RUSCHEL CHEGANDO DAQUELE JEITO PARA O ÚLTIMO JOGO DE UMA CARREIRA VITORIOSA 🇳🇬 🎦 Rayssa Brito/ECJ https://t.co/mQQrBUZ3xa — E.C. Juventude (@ECJuventude) November 14, 2026

"Comecei aqui, e quis Deus que eu acabasse aqui depois de tudo que passei", afirmou Ruschel na chegada ao estádio. Em seguida, resumiu o sentimento pela despedida: "Penduro as chuteiras com um orgulho enorme no coração, sempre que entrei em campo me entreguei e fui feliz".

Sobrevivente de acidente que matou 71 pessoas

A trajetória de Alan Ruschel ficou marcada para sempre pelo acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense, em 29 de novembro de 2016. O avião da companhia LaMia caiu nas proximidades de Medellín, na Colômbia, quando transportava jogadores, integrantes da comissão técnica, dirigentes e jornalistas para a disputa da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional.

A tragédia deixou 71 mortos e seis sobreviventes. Entre os jogadores que estavam na aeronave, Ruschel foi o único a conseguir retornar ao futebol profissional. O goleiro Jackson Follmann também sobreviveu, mas teve parte da perna direita amputada. O zagueiro Neto, outro atleta que escapou da queda, não voltou a atuar profissionalmente.

Ruschel sofreu ferimentos graves e precisou passar por um longo processo de recuperação. Em agosto de 2017, menos de um ano depois do acidente, voltou a jogar em um amistoso entre Chapecoense e Barcelona, no estádio Camp Nou, na Espanha.

Alan Ruschel: a trajetória do sobrevivente da tragédia da Chape que se despediu do futebol 1 de 8

O retorno aos gramados marcou o início de uma nova etapa. O lateral continuou a carreira e voltou a defender a Chapecoense, clube pelo qual conquistou o Campeonato Catarinense e a Série B do Brasileiro em 2020. Também passou por Internacional, Goiás, Cruzeiro, América-MG e Londrina antes de retornar ao Juventude.

Clube que o revelou foi cenário da despedida

A ligação de Ruschel com o Juventude começou em 2007, quando chegou às categorias de base do clube. Depois de deixar Caxias do Sul e defender outras equipes, retornou em diferentes momentos da carreira. A última passagem começou em 2023, quando voltou a vestir a camisa alviverde e participou da campanha que levou o time gaúcho novamente à Série A naquele ano.

Em 2026, o lateral enfrentou problemas físicos e teve poucas oportunidades. Passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em fevereiro e precisou realizar um segundo procedimento semanas depois. Ao longo da temporada, disputou apenas duas partidas, ambas pelo Campeonato Gaúcho, antes de voltar a ser relacionado em setembro.

Mesmo sem participar regularmente dos jogos da Série B, Ruschel permaneceu próximo do elenco e exerceu papel de liderança no vestiário. A partida contra o Botafogo-SP foi sua única participação na competição e também a última como jogador profissional.

A aposentadoria encerra uma carreira de 19 temporadas. Segundo levantamento do ge, foram 443 partidas, seis gols e cinco assistências. Pelo Juventude, clube que o formou e recebeu seu último jogo, acumulou dois acessos à primeira divisão, em 2023 e 2026.