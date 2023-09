Sócios do Vitória já podem garantir ingresso para jogo contra o Avaí

O Barradão será palco do jogo entre Vitória e Avaí na 28ª rodada da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória iniciou nesta terça-feira (12) o check-in para os sócios do clube que desejam garantir presença no jogo da 28ª rodada da Série B do Brasileiro, contra o Avaí, domingo (17), às 18h, no Barradão. O associado deve fazer a reserva até a meia noite, através do site Futebol Card (www.futebolcard.com).



A venda para o público em geral será iniciada na quarta-feira (13), também através da internet e no mesmo site. A comercialização em pontos físicos só começará na sexta-feira (15), em cinco lojas localizadas em shoppings de Salvador e Lauro de Freitas.

As bilheterias do Barradão estarão abertas apenas no dia do jogo, das 10h às 19h. O acesso é gratuito para crianças de até 12 anos, desde que acompanhado pelos pais ou responsável e mediante comprovação de documento.

Com 49 pontos, o Vitória lidera a Série B, mas tenta se reabilitar em campo após a goleada por 6x0 sofrida diante do CRB, na rodada passada, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O Avaí é o 15º colocado, com 30 pontos.

PONTOS DE VENDA

Internet (www.futebolcard.com)

Sou Mais Vitória - Terça-feira (12): 24h

Não sócios – Quarta (13), quinta (14), sexta (15) e sábado (16): 24h; Domingo: até às 19h

PONTOS FÍSICOS

Shopping Capemi (Loja do Leão) - Sexta-feira (15): das 10h às 18h; Sábado (16): das 10h às 16h

Parque Shopping (Loja Oficial) - Sexta-feira (15): das 10h às 21h; Sábado (16): das 10h às 20h

Shopping Paralela (Loja do Feirão), Shopping Salvador (Loja Oficial) e Salvador Norte Shopping (Loja Oficial) - Sexta-feira (15) e sábado (16): das 10h às 21h

Bilheterias do Barradão - Domingo (17): das 10h às 19h

PREÇOS

Arquibancada Inteira: R$ 80 | Meia: R$ 40

Cadeira Inteira: R$ 120 | Meia: R$ 60

Sócio Sou Vermelho e Preto - Arquibancada: R$ 32 | Cadeira: R$ 48