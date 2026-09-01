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Somando quase R$ 9 bilhões, veja as 15 contratações mais caras da janela de transferências da Europa

Premier League dominou a lista de contratações mais caras da janela de transferências europeia

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:39

Contratações mais
Contratações mais Crédito: Divulgação

A janela de transferências das principais ligas da Europa chegou ao fim nesta terça-feira (1º), depois de dois meses de grandes investimentos dos clubes para reforçar seus elencos para a temporada 2026/27. Ao todo, as 15 contratações mais caras do mercado europeu somam €1,027,2 bilhão, aproximadamente R$ 9 bilhões, em uma demonstração da força financeira dos principais times do continente.

A negociação mais valiosa foi fechada justamente no último dia da janela. O Manchester City desembolsou 145 milhões de euros, aproximadamente R$ 866,7 milhões, para contratar o argentino Enzo Fernández, do Chelsea. O negócio colocou o meio-campista no topo de uma lista que também conta com nomes como Morgan Rogers, Elliot Anderson, Diomande e Barcola.

A Premier League domina o ranking, com 12 das 15 maiores contratações envolvendo clubes ingleses. Além dos times da Inglaterra, apenas Real Madrid, Milan e Barcelona aparecem entre os responsáveis pelos negócios mais caros. Entre os jogadores brasileiros, somente Savinho e Bruno Guimarães estão na relação.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu para temporada 2026/27

Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Barcola foi contratado pelo Liverpool junto ao PSG por 120 milhões de euros por Divulgação
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Ayyoub Bouaddi foi contratado pelo Manchester City junto ao Lille por 95 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros por Divulgação/Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Carlos Baleba foi contratado pelo Manchester United junto ao Brighton por 75,9 milhões de euros por Divulgação/Manchester United
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
Iliman Ndiaye foi contratado pelo Manchester City junto ao Everton por 70 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Anthony Gordon foi contratado pelo Barcelona junto ao Newcastle por 70 milhões de euros  por Divulgação/Barcelona
Jérémy Jacquet foi contratado pelo Liverpool junto ao Stade Rennais por 63,3 milhões de euros por Divulgação/Liverpool
1 de 15
Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City

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Tags:

Barcelona Chelsea Real Madrid Manchester Mercado de Tranferências Liverpool

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