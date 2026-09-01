MERCADO DA BOLA

Somando quase R$ 9 bilhões, veja as 15 contratações mais caras da janela de transferências da Europa

Premier League dominou a lista de contratações mais caras da janela de transferências europeia

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:39

Contratações mais Crédito: Divulgação

A janela de transferências das principais ligas da Europa chegou ao fim nesta terça-feira (1º), depois de dois meses de grandes investimentos dos clubes para reforçar seus elencos para a temporada 2026/27. Ao todo, as 15 contratações mais caras do mercado europeu somam €1,027,2 bilhão, aproximadamente R$ 9 bilhões, em uma demonstração da força financeira dos principais times do continente.



A negociação mais valiosa foi fechada justamente no último dia da janela. O Manchester City desembolsou 145 milhões de euros, aproximadamente R$ 866,7 milhões, para contratar o argentino Enzo Fernández, do Chelsea. O negócio colocou o meio-campista no topo de uma lista que também conta com nomes como Morgan Rogers, Elliot Anderson, Diomande e Barcola.

A Premier League domina o ranking, com 12 das 15 maiores contratações envolvendo clubes ingleses. Além dos times da Inglaterra, apenas Real Madrid, Milan e Barcelona aparecem entre os responsáveis pelos negócios mais caros. Entre os jogadores brasileiros, somente Savinho e Bruno Guimarães estão na relação.