Sonho interrompido: Por falta de documentação, time sub-14 do Vitória é impedido de entrar na Bolívia

Delegação sub-14 do Vitória antes de iniciar a viagem para a Bolívia. Crédito: Divulgação ECVitória

Os jogadores do time sub-14 do Vitória tiveram o sonho de disputar um torneio internacional interrompido esta semana. A delegação rubro-negra viajou no último domingo (9) para participar da Copa Internacional Bolívia 2022, cuja primeira edição será realizada no Centro de Alto Rendimento Chaparro Rosado, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, de hoje (13) a domingo (16).



Organizada pela Fundação Gol Bolívia, a competição reuniria 12 equipes, com jogadores nascidos a partir de janeiro de 2009. O Vitória teria como adversários os bolivianos Elite, Urbari CD e Universitário, mas não entrará em campo porque sequer passou pela fronteira do país vizinho.

Após três dias de viagem em ônibus, a delegação do Vitória chegou na quarta-feira (12) a Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde atravessaria a fronteira com a Bolívia até Santa Cruz de La Sierra, local do campeonato, mas foi impedida de seguir adiante por documentação irregular.

Dois integrantes da comissão técnica do Vitória não levaram identidade e nem passaporte. Como eles não poderiam seguir com a delegação, a diretoria rubro-negra ordenou que o ônibus retornasse. Até o momento, não houve paradas para hospedagem no caminho e alguns atletas não conseguiram contato direto com os pais.

Procurado pelo CORREIO, o coordenador da base do Vitória, Carlos Anunciação, apresentou versão diferente. Segundo ele, a delegação rubro-negra dividiu o ônibus a partir da cidade de Barreiras, no Oeste da Bahia, com atletas de um projeto do município de Santa Rita de Cássia e a documentação desses jogadores estava irregular.

O ônibus com a equipe sub-14 do Vitória só retornará para a Toca do Leão, em Salvador, na segunda-feira (17). De Corumbá, a delegação seguiu viagem para Santa Rita de Cássia, no interior da Bahia, onde disputará um torneio local no final de semana.

"A gente está tomando conhecimento de tudo que está ocorrendo. A viagem foi tranquila e eles estão retornando. Eles chegam em Santa Rita na sexta-feira. Essa competição da Bolívia a gente vai retornar lá a partir de setembro", disse Carlos Anunciação.

Salvador está 864 km distante de Barreiras. De lá até Corumbá foram mais 2.100 km. Quando retornarem para a capital baiana, o ônibus com o time sub-14 do Vitória terá percorrido 5.928 km.