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Sorteio da Champions League 2026/27 coloca gigantes frente a frente; veja os jogos da fase de liga

Barcelona, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e outros gigantes do futebol europeu conheceram seus adversários na fase de liga da competição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:51

Taça da Liga dos Campeões
Taça da Liga dos Campeões Crédito: Champions League/Divulgação

A Champions League 2026/27 já conhece os confrontos da sua fase de liga. A Uefa realizou o sorteio nesta quinta-feira (27) e definiu os oito adversários de cada uma das 36 equipes participantes. A tabela com as rodadas, datas e horários de cada partida será divulgada no próximo sábado (29).

Entre os principais duelos, o Barcelona terá pela frente Paris Saint-Germain e Manchester City. O PSG, atual campeão europeu, também enfrentará o Manchester City. O Real Madrid, por sua vez, vai medir forças com Inter de Milão e Arsenal. Outro confronto de destaque será entre Bayern de Munique e Arsenal. Liverpool e Atlético de Madrid também estarão frente a frente.

O sorteio mantém o modelo adotado pela Champions League desde a temporada 2024/25, que substituiu a tradicional fase de grupos por uma liga única. As 36 equipes foram distribuídas em quatro potes e cada clube terá oito partidas, sendo quatro como mandante e quatro como visitante.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento

Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea
 Elliot Anderson foi contratado pelo Manchester City junto ao Nottingham Forest por 135 milhões de euros  por Divulgação/Manchester City
Diomandé foi contratado pelo Real Madrid junto ao RB Leipzig por 125 milhões de euros por Divulgação/Real Madrid
Sandro Tonali foi contratado pelo Tottenham junto ao Newcastle por 108 milhões de euros  por Divulgação/Tottenham
Matheus Fernandes foi contratado pelo Tottenham junto ao West Ham por 99 milhões de euros por Divulgação?Tottenham
Ayyoub Bouaddi foi contratado pelo Manchester City junto ao Lille por 95 milhões de euros por Divulgação/Manchester City
Savinho foi contratado pelo Tottenham junto ao Manchester City por 87,7 milhões de euros por Divulgação/Tottenham
Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal junto ao Newcastle por 87,5 milhões de euros por Divulgação/Arsenal
Carlos Baleba foi contratado pelo Manchester United junto ao Brighton por 75,9 milhões de euros por Divulgação/Manchester United
Gonçalo Ramos foi contratado pelo Milan junto ao PSG por 74 milhões de euros por Reprodução/Redes sociais
1 de 10
Morgan Rogers foi contratado pelo Chelsea junto ao Aston Villa por 138 milhões de euros  por Divulgação/Chelsea

Veja todos os confrontos da fase de liga

POTE 1: 

  • PSG: Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Bratislava (C) e Como (F).
  • Bayern de Munique: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).
  • Real Madrid: Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakhtar (F), LASK (C) e AEK (F).
  • Liverpool: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e LASK (F).
  • Inter de Milão: Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Bratislava (F).
  • Manchester City: PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), Leipzig (F), AEK (C) e Lens (F).
  • Arsenal: Real Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).
  • Barcelona: Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C) e Sabah (F).
  • Atlético de Madrid: Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C) e Stuttgart (F).

POTE 2: 

  • Borussia Dortmund: Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK (C) e Sabah (F).
  • Roma: Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Bratislava (C) e AEK (F).
  • Sporting: Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), LASK (C) e Lens (F).
  • Aston Villa: PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slavia Praga (F).
  • Porto: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).
  • Manchester United: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F).
  • Club Brugge: Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodo/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F).
  • Real Betis: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Bratislava (F).
  • PSV: Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Porto (F), Shakhtar (C), Leipzig (F), Stuttgart (C) e Viking (F).

POTE 3

  • Feyenoord: Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) e Viking (F).
  • Lille: Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e Stuttgart (F).
  • Napoli: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F).
  • RB Leipzig: Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C) e Como (F).
  • Villarreal: PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).
  • Shakhtar: Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Leipzig (F), AEK (C) e Bratislava (F).
  • Galatasaray: Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) e AEK (F).
  • Bodo/Glimt: Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), LASK (C) e Lens (F).
  • Fenerbahçe: Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).

POTE 4

  • Stuttgart: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Bratislava (F).
  • Como: PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK (C) e Lens (F).
  • Lens: Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C) e Slavia Praga (F).
  • Slavia Praga: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e Sabah (F).
  • Sabah: Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).
  • LASK: Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e AEK (F).
  • AEK: Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Como (C) e Lens (F).
  • Bratislava: Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shakhtar (C), Lille (F), Stuttgart (C) e LASK (F).
  • Viking: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), PSV (C), Aston Villa (F), Feyenoord (C), Napoli (F), Sabah (C) e Stuttgart (F).

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Como funciona a Champions League 2026/27?

Ao fim das oito rodadas, os oito melhores colocados da classificação avançam diretamente para as oitavas de final. Os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição ainda terão uma oportunidade de seguir na competição e disputarão um playoff por vagas nas oitavas. As equipes que ficarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminadas da Champions League.

A partir das oitavas, a competição volta ao sistema de confrontos eliminatórios em ida e volta até as semifinais. Não há mais o critério de desempate pelo número de gols marcados fora de casa. A final da Champions League 2026/27 está marcada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri.

Datas da Champions League 2026/27

  • 1ª rodada da fase de liga: 8 a 10 de setembro de 2026
  • 8ª rodada da fase de liga: 27 de janeiro de 2027
  • Playoffs: 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027
  • Oitavas de final: 9/10 e 16/17 de março de 2027
  • Quartas de final: 6/7 e 13/14 de abril de 2027
  • Semifinais: 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027
  • Final: 5 de junho de 2027

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Champions

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