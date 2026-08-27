Sorteio da Champions League 2026/27 coloca gigantes frente a frente; veja os jogos da fase de liga

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Pedro Carreiro
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:51
A Champions League 2026/27 já conhece os confrontos da sua fase de liga. A Uefa realizou o sorteio nesta quinta-feira (27) e definiu os oito adversários de cada uma das 36 equipes participantes. A tabela com as rodadas, datas e horários de cada partida será divulgada no próximo sábado (29).
Entre os principais duelos, o Barcelona terá pela frente Paris Saint-Germain e Manchester City. O PSG, atual campeão europeu, também enfrentará o Manchester City. O Real Madrid, por sua vez, vai medir forças com Inter de Milão e Arsenal. Outro confronto de destaque será entre Bayern de Munique e Arsenal. Liverpool e Atlético de Madrid também estarão frente a frente.
O sorteio mantém o modelo adotado pela Champions League desde a temporada 2024/25, que substituiu a tradicional fase de grupos por uma liga única. As 36 equipes foram distribuídas em quatro potes e cada clube terá oito partidas, sendo quatro como mandante e quatro como visitante.
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Ao fim das oito rodadas, os oito melhores colocados da classificação avançam diretamente para as oitavas de final. Os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição ainda terão uma oportunidade de seguir na competição e disputarão um playoff por vagas nas oitavas. As equipes que ficarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminadas da Champions League.
A partir das oitavas, a competição volta ao sistema de confrontos eliminatórios em ida e volta até as semifinais. Não há mais o critério de desempate pelo número de gols marcados fora de casa. A final da Champions League 2026/27 está marcada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri.