CAMINHOS DEFINIDOS

Sorteio da Champions League 2026/27 coloca gigantes frente a frente; veja os jogos da fase de liga

Barcelona, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e outros gigantes do futebol europeu conheceram seus adversários na fase de liga da competição

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 15:51

Taça da Liga dos Campeões Crédito: Champions League/Divulgação

A Champions League 2026/27 já conhece os confrontos da sua fase de liga. A Uefa realizou o sorteio nesta quinta-feira (27) e definiu os oito adversários de cada uma das 36 equipes participantes. A tabela com as rodadas, datas e horários de cada partida será divulgada no próximo sábado (29).

Entre os principais duelos, o Barcelona terá pela frente Paris Saint-Germain e Manchester City. O PSG, atual campeão europeu, também enfrentará o Manchester City. O Real Madrid, por sua vez, vai medir forças com Inter de Milão e Arsenal. Outro confronto de destaque será entre Bayern de Munique e Arsenal. Liverpool e Atlético de Madrid também estarão frente a frente.

O sorteio mantém o modelo adotado pela Champions League desde a temporada 2024/25, que substituiu a tradicional fase de grupos por uma liga única. As 36 equipes foram distribuídas em quatro potes e cada clube terá oito partidas, sendo quatro como mandante e quatro como visitante.

Confira as tranferências mais caras do futebol europeu até o momento 1 de 10

Veja todos os confrontos da fase de liga

POTE 1:

PSG: Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Bratislava (C) e Como (F).

Barcelona (C), Manchester City (F), Roma (C), Aston Villa (F), Galatasaray (C), Villarreal (F), Bratislava (C) e Como (F). Bayern de Munique: Arsenal (C), Atlético de Madrid (F), Real Betis (C), Manchester United (F), Bodo/Glimt (C), Lille (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).

Real Madrid: Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakhtar (F), LASK (C) e AEK (F).

Inter de Milão (C), Arsenal (F), PSV (C), Roma (F), Leipzig (C), Shakhtar (F), LASK (C) e AEK (F). Liverpool: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e LASK (F).

Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Porto (C), Club Brugge (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e LASK (F). Inter de Milão: Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Bratislava (F).

Liverpool (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Borussia Dortmund (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Stuttgart (C) e Bratislava (F). Manchester City: PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), Leipzig (F), AEK (C) e Lens (F).

PSG (C), Barcelona (F), Sporting (C), Porto (F), Napoli (C), Leipzig (F), AEK (C) e Lens (F). Arsenal: Real Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).

Real Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Real Betis (F), Lille (C), Napoli (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F). Barcelona: Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C) e Sabah (F).

Manchester City (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Galatasaray (F), Como (C) e Sabah (F). Atlético de Madrid: Bayern de Munique (C), Liverpool (F), Manchester United (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Viking (C) e Stuttgart (F).

POTE 2:

Borussia Dortmund: Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK (C) e Sabah (F).

Inter de Milão (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Bodo/Glimt (F), AEK (C) e Sabah (F). Roma: Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Bratislava (C) e AEK (F).

Real Madrid (C), PSG (F), Sporting (C), Manchester United (F), Lille (C), Fenerbahçe (F), Bratislava (C) e AEK (F). Sporting: Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), LASK (C) e Lens (F).

Barcelona (C), Manchester City (F), Manchester United (C), Roma (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), LASK (C) e Lens (F). Aston Villa: PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slavia Praga (F).

PSG (C), Barcelona (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Fenerbahçe (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Slavia Praga (F). Porto: Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).

Manchester City (C), Liverpool (F), PSV (C), Real Betis (F), Napoli (C), Feyenoord (F), Slavia Praga (C) e LASK (F). Manchester United: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F).

Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Sporting (F), Leipzig (C), Villarreal (F), Sabah (C) e Como (F). Club Brugge: Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodo/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F).

Liverpool (C), Inter de Milão (F), Aston Villa (C), PSV (F), Bodo/Glimt (C), Napoli (F), Lens (C) e Stuttgart (F). Real Betis: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Bratislava (F).

Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Porto (C), Borussia Dortmund (F), Feyenoord (C), Lille (F), Como (C) e Bratislava (F). PSV: Atlético de Madrid (C), Real Madrid (F), Club Brugge (C), Porto (F), Shakhtar (C), Leipzig (F), Stuttgart (C) e Viking (F).

POTE 3

Feyenoord: Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) e Viking (F).

Inter de Milão (C), Barcelona (F), Porto (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Galatasaray (F), Como (C) e Viking (F). Lille: Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e Stuttgart (F).

Bayern de Munique (C), Arsenal (F), Real Betis (C), Roma (F), Galatasaray (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e Stuttgart (F). Napoli: Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F).

Arsenal (C), Manchester City (F), Club Brugge (C), Porto (F), Bodo/Glimt (C), Villarreal (F), Viking (C) e Sabah (F). RB Leipzig: Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C) e Como (F).

Manchester City (C), Real Madrid (F), PSV (C), Manchester United (F), Shakhtar (C), Feyenoord (F), Lens (C) e Como (F). Villarreal: PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F).

PSG (C), Liverpool (F), Manchester United (C), Borussia Dortmund (F), Napoli (C), Fenerbahçe (F), Sabah (C) e Slavia Praga (F). Shakhtar: Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Leipzig (F), AEK (C) e Bratislava (F).

Real Madrid (C), Inter de Milão (F), Sporting (C), PSV (F), Fenerbahçe (C), Leipzig (F), AEK (C) e Bratislava (F). Galatasaray: Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) e AEK (F).

Barcelona (C), PSG (F), Aston Villa (C), Sporting (F), Feyenoord (C), Lille (F), Stuttgart (C) e AEK (F). Bodo/Glimt: Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), LASK (C) e Lens (F).

Atlético de Madrid (C), Bayern de Munique (F), Borussia Dortmund (C), Club Brugge (F), Lille (C), Napoli (F), LASK (C) e Lens (F). Fenerbahçe: Liverpool (C), Atlético de Madrid (F), Roma (C), Aston Villa (F), Villarreal (C), Shakhtar (F), Slavia Praga (C) e LASK (F).

POTE 4

Stuttgart: Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Bratislava (F).

Atlético de Madrid (C), Inter de Milão (F), Club Brugge (C), PSV (F), Lille (C), Galatasaray (F), Viking (C) e Bratislava (F). Como: PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK (C) e Lens (F).

PSG (C), Barcelona (F), Manchester United (C), Real Betis (F), Leipzig (C), Feyenoord (F), AEK (C) e Lens (F). Lens: Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C) e Slavia Praga (F).

Manchester City (C), Liverpool (F), Sporting (C), Club Brugge (F), Bodo/Glimt (C), Leipzig (F), Como (C) e Slavia Praga (F). Slavia Praga: Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e Sabah (F).

Arsenal (C), Bayern de Munique (F), Aston Villa (C), Porto (F), Villarreal (C), Fenerbahçe (F), Lens (C) e Sabah (F). Sabah: Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) e Viking (F).

Barcelona (C), Arsenal (F), Borussia Dortmund (C), Manchester United (F), Napoli (C), Villarreal (F), Slavia Praga (C) e Viking (F). LASK: Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e AEK (F).

Liverpool (C), Real Madrid (F), Porto (C), Sporting (F), Fenerbahçe (C), Bodo/Glimt (F), Bratislava (C) e AEK (F). AEK: Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Como (C) e Lens (F).

Real Madrid (C), Manchester City (F), Roma (C), Borussia Dortmund (F), Galatasaray (C), Shakhtar (F), Como (C) e Lens (F). Bratislava: Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shakhtar (C), Lille (F), Stuttgart (C) e LASK (F).

Inter de Milão (C), PSG (F), Real Betis (C), Roma (F), Shakhtar (C), Lille (F), Stuttgart (C) e LASK (F). Viking: Bayern de Munique (C), Atlético de Madrid (F), PSV (C), Aston Villa (F), Feyenoord (C), Napoli (F), Sabah (C) e Stuttgart (F).

Como funciona a Champions League 2026/27?

Ao fim das oito rodadas, os oito melhores colocados da classificação avançam diretamente para as oitavas de final. Os times que terminarem entre a 9ª e a 24ª posição ainda terão uma oportunidade de seguir na competição e disputarão um playoff por vagas nas oitavas. As equipes que ficarem entre a 25ª e a 36ª colocação estarão eliminadas da Champions League.

A partir das oitavas, a competição volta ao sistema de confrontos eliminatórios em ida e volta até as semifinais. Não há mais o critério de desempate pelo número de gols marcados fora de casa. A final da Champions League 2026/27 está marcada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri.

Datas da Champions League 2026/27