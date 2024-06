RUMO AO OURO

Sorteio define grupos e primeiros rivais da seleção feminina de vôlei em Paris-2024

O Brasil foi um dos três cabeças de chave do sorteio, ao lado de Itália e França

Estadão

Publicado em 19 de junho de 2024 às 09:42

Seleção feminina de vôlei Crédito: Reprodução/Twitter CBV

A seleção brasileira feminina de vôlei conheceu nesta quarta-feira seus primeiros adversários na Olimpíada de Paris-2024. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães vai enfrentar Japão, Polônia e Quênia no Grupo B na competição que será disputada entre 27 de julho e 10 de agosto, na South Paris Arena 01, na capital francesa.

O Brasil foi um dos três cabeças de chave do sorteio, ao lado de Itália e França, país-sede dos Jogos Olímpicos. A definição dos grupos aconteceu em Bangcoc, na Tailândia, onde será disputada a fase final da Liga das Nações.

O Grupo A é o mais forte, segundo o sorteio. A chave tem a anfitriã França, Sérvia, China e Estados Unidos. E o Grupo C, mais equilibrado, tem Itália, Holanda, República Dominicana e Turquia.

O grupo do Brasil é considerado mais fácil, tendo como base o ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB, na sigla em inglês). Líder desta lista, o Brasil terá como rival mais difícil a Polônia, atual quarta colocada. No duelo entre as duas seleções na atual Liga das Nações, as brasileiras venceram por 3 sets a 1.

O Japão aparece no sétimo lugar e Quênia figura na modesta 20ª colocação. Destas duas equipes, a japonesa também enfrentou a seleção brasileira nesta Liga das Nações e foi superada por 3 a 2.

Em Paris-2024, a disputa do vôlei, tanto feminino quanto masculino, ganhou novo formato, com 12 equipes divididas em três grupos. As duas primeiras colocadas de cada chave avançam às quartas de final, assim como as duas melhores seleções que terminaram em terceiro em seus grupos. Antes, no formato usado até os Jogos de Tóquio, em 2021, os 12 times eram distribuídos em apenas dois grupos, com os quatro melhores avançando de fase.

O Brasil deve chegar à capital francesa com status de favorito à medalha de ouro, tanto pela prata conquistada em Tóquio quanto pela grande campanha que faz na Liga das Nações, com 12 vitórias em 12 jogos - é a única seleção com 100% de aproveitamento no feminino.