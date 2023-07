Sport vence o Ceará e vira líder da Série B

Ronaldo e Luciano Juba marcaram os gols do rubro-negro pernambucano. Crédito: Rafael Bandeira/SCR

No clássico nordestino da rodada na Série B, o Sport levou a melhor e venceu o Ceará por 2x0 neste domingo (2), na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada da Série B. O time rubro-negro assumiu a liderança da competição com um jogo a menos que os adversários.



Com o resultado, o Sport, que chegou ao sétimo jogo sem derrota, alcançou 31 pontos, contra apenas 21 do Ceará, que não vence há quatro jogos e continua longe de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional.

O domínio do Sport no primeiro tempo foi evidente. O time rubro-negro se aproveitou do fator casa para dominar o Ceará e resolver a partida em questões de minutos. Jorginho invadiu a área e acabou derrubado por Bruno Ferreira, pênalti. Aos 29, Ronaldo foi para a cobrança e estufou as redes.

Apesar do bom momento do Sport na partida, o Ceará chegou a criar uma chance ou outra de mais perigo. Aos 37 minutos, Erick recebeu dentro da área e pegou de primeira. Sabino afastou o perigo em cima da linha.

O lance animou ainda mais o Sport, que fez o segundo aos 49 minutos. Luciano Juba foi lançado em profundidade. O atacante tirou do goleiro Bruno Ferreira e ampliou o marcador, deixando o Ceará sem tempo de esboçar uma reação ainda no primeiro tempo.

O Sport voltou para o segundo tempo atacando o Ceará e teve logo de cara um pênalti marcado a seu favor, marcado por um toque de mão de Erick. Ronaldo Henrique foi para a cobrança, mas jogou para fora. O erro não incomodou o time pernambucano, que continuou atacante. Edinho, inclusive, exigiu boa defesa de Bruno Ferreira.

Em vantagem, o Sport passou a administrar o resultado e praticamente não foi atacado. O Ceará ameaçou apenas aos 36, quando Jean Carlos chutou mascado e facilitou a vida do goleiro Renan.

Na reta final, o Ceará foi com tudo para o ataque, criou boas oportunidades, mas a bola insistiu em não entrar. Na melhor delas, Nicolas acertou a trave. Com isso, o Sport confirmou mais três importantes pontos na briga pelo acesso.